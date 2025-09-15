Ludwigshafen – Anpacktag der BASF im Ebertpark

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus Anlass des 100. Jubiläums des Ludwigshafener Ebertparks fand der traditionelle Anpack-Tag der BASF am 15. September 2025 im Ebertpark statt.

Insgesamt 100 Kolleginnen und Kollegen brachten sich an 11 Stationen für einen guten Zweck ein. Sie strichen zum Beispiel verschiedene Spielgeräte im Park neu an oder bauten einen Calisthenics-Parcours, Jugendbänke sowie Nistkästen und Insektenhotels auf. Unter der Anleitung von Experten der Stadt Ludwigshafen schaffte das Team der BASF somit neue Angebote im Park und frischte gleichzeitig bestehende auf. Für jede und jeden war etwas dabei, um sich einzubringen.

Auch dieses Mal konnte im mobilen „Kids` Lab“ der BASF wieder experimentiert werden: Kinder aus den angrenzenden Kindertagesstätten „KTS Kinderhaus am Ebertpark“ und „KTS Friesenheim“ entdeckten so spielerisch die Welt der Chemie.

Die Angebote der Kids` Labs finden in der Regel im BASF-Besucherzentrum in Ludwigshafen statt und wecken schon seit über 25 Jahren bei tausenden Kindern und Jugendlichen Neugierde und Forschergeist.

„Der Anpack-Tag ist inzwischen ein Klassiker – und ein guter Grund, stolz zu sein:

Jedes Jahr melden sich innerhalb weniger Stunden über 100 freiwillige Mitarbeitende. Das Engagement ist riesengroß und die Ergebnisse sprechen für sich. Vereinte Kräfte für ein lebenswertes Umfeld – in unserer Nachbarschaft, in Ludwigshafen und in der Region – das war von Anfang an das Motto. In diesem Jahr freuen wir uns sehr, dass wir mitwirken können, dem Ebertpark und seinen Besucherinnen und Besuchern zum 100-jährigen Jubiläum ein besonderes Geschenk zu machen“, sagt Helmut Winterling, President European Site & Verbund Management BASF SE. „Auch an anderer Stelle ist BASF jedes Jahr in verschiedenen Projekten im direkten Umfeld im Einsatz. Ob bei LUnited oder in der Suppenküche – wir setzen uns aus Überzeugung für den ehrenamtlichen

Einsatz ein und packen auch selbst tatkräftig mit an. Das leistet einen wertvollen Beitrag, um den Zusammenhalt und die Gemeinschaft zu stärken.“

„Der Ebertpark ist eine der größten und bedeutendsten Grünanlagen der Stadt, und längst ein Symbol für Lebensqualität, Erholung und Gemeinschaft. Deshalb ehren wir ihn derzeit mit einem besonderen Programm. Unter dem Motto „100 Jahre Ebertpark – 100 Tage Ebertpark“ finden seit Mitte Mai zahlreiche Veranstaltungen statt. Es ist schön zu sehen, wie sich die BASF mit Elan und

Teamgeist einbringt, und so hilft, im Park an vielen Stellen zu reparieren, verschönern, neu aufzubauen oder zu erweitern“, sagt Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen. „Das ehrenamtliche Engagement kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es ist eine wichtige, ja tragende Säule im zivilgesellschaftlichen Zusammenleben unserer Stadt.“

Gesellschaftliches Engagement bei BASF

Das Gesellschaftliche Engagement umfasst interdisziplinäre Programme, Kooperationen und mehr als 200 Projekte, die BASF in der Metropolregion Rhein-Neckar unterstützt. Ziel ist eine wirkungsvolle Förderung und Mitgestaltung für eine offene Gesellschaft und einen zukunftsfähigen Standort sowie eine lebens- und liebenswerte Region.

Quelle/Foto: BASF SE