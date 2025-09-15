Lorsch – Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Lorsch / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Sonntag,(14.09.) wurde eine Verkehrsunfallflucht in Lorsch in der Straße „Am Mannheimer Tor“, Ecke Oberstraße gemeldet. Der Tatzeitraum soll

zwischen 13:45 Uhr und 14:45 Uhr gewesen sein. Ein Fahrer/eine Fahrerin befuhr mit einem PKW die Straße „Am Mannheimer Tor“ in Richtung Oberstraße. Hierbei wurde aus unbekannten Gründen ein geparkter grauer VW beschädigt. Es entstand Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252-7060 entgegen.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen