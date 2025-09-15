Limburgerhof – Malschule startet in den zweiten Monat

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Eröffnung am 23. August im Bahnhof Limburgerhof hat die neue Malschule bereits erfolgreich ihre ersten Kurse gestartet. Kinder und Erwachsene nutzen die kreativen Angebote in den frisch eingerichteten Räumen.

Für Kinder läuft aktuell das Projekt „Wir sind Kunst – 4 Museumsbau“, bei dem kleine Architektinnen und Architekten eigene Museumsbauten entwerfen.

Am 20./21. September folgt der Wochenend-Workshop „Modellieren“ für Kinder ab sechs Jahren.

In den Herbstferien (20.–24. Oktober) können Kinder in einer Papierwerkstatt das Papierschöpfen ausprobieren.

Auch Erwachsene sind bereits aktiv: Neben dem „Freitagspinsel – Malerei“ (freitags, 10–13 Uhr) gibt es donnerstags abends im Wechsel „Tuschemeditation“ und „Dies und Das – Zeichnung“ sowie mittwochs das Offene Atelier.

Vom 3. bis 5. Oktober steht außerdem das Themenwochenende „Siebdruck“ auf dem Programm.

Die Leiterinnen Sabine Amelung und Michaela Jäkel zeigen sich begeistert: „Die Resonanz bestätigt uns, dass der Bahnhof der ideale Ort für Kreativität ist.“

Laufende Angebote

Kinder:

Museumsbau (dienstags 15.30–17.00 Uhr),

Offenes Atelier (mittwochs 16.30–18.00 Uhr)

Erwachsene:

Freitagspinsel (freitags 10.00–13.00 Uhr)

Tusche/Zeichnung (donnerstags 19.00–20.30 Uhr)

Offenes Atelier (mittwochs 18.30–20.30 Uhr)

Offene Teilnahme – jetzt anmelden

Interessierte haben weiterhin die Möglichkeit, in laufende Kurse einzusteigen oder sich für kommende Angebote anzumelden.

Anmeldung & Infos

für die Kinderangebote: https://malschule-limburgerhof.de

für die Erwachsenen: https://kunstundkurse.art

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail

Kinder: malschule.limburgerhof@gmail.com

Erwachsene: anmeldung@kunstundkurse.art

Telefon für beide Angebote

0179 519 13 90

Quelle: Malschule Limburgerhof