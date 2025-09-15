  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.09.2025, 8:34 Uhr

Limburgerhof – Malschule startet in den zweiten Monat

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach der Eröffnung am 23. August im Bahnhof Limburgerhof hat die neue Malschule bereits erfolgreich ihre ersten Kurse gestartet. Kinder und Erwachsene nutzen die kreativen Angebote in den frisch eingerichteten Räumen.

Für Kinder läuft aktuell das Projekt „Wir sind Kunst – 4 Museumsbau“, bei dem kleine Architektinnen und Architekten eigene Museumsbauten entwerfen.

Am 20./21. September folgt der Wochenend-Workshop „Modellieren“ für Kinder ab sechs Jahren.
In den Herbstferien (20.–24. Oktober) können Kinder in einer Papierwerkstatt das Papierschöpfen ausprobieren.

Auch Erwachsene sind bereits aktiv: Neben dem „Freitagspinsel – Malerei“ (freitags, 10–13 Uhr) gibt es donnerstags abends im Wechsel „Tuschemeditation“ und „Dies und Das – Zeichnung“ sowie mittwochs das Offene Atelier.

Vom 3. bis 5. Oktober steht außerdem das Themenwochenende „Siebdruck“ auf dem Programm.

Die Leiterinnen Sabine Amelung und Michaela Jäkel zeigen sich begeistert: „Die Resonanz bestätigt uns, dass der Bahnhof der ideale Ort für Kreativität ist.“

Laufende Angebote

Kinder:

Museumsbau (dienstags 15.30–17.00 Uhr),
Offenes Atelier (mittwochs 16.30–18.00 Uhr)

Erwachsene:

Freitagspinsel (freitags 10.00–13.00 Uhr)
Tusche/Zeichnung (donnerstags 19.00–20.30 Uhr)
Offenes Atelier (mittwochs 18.30–20.30 Uhr)

Offene Teilnahme – jetzt anmelden

Interessierte haben weiterhin die Möglichkeit, in laufende Kurse einzusteigen oder sich für kommende Angebote anzumelden.

Anmeldung & Infos

für die Kinderangebote: https://malschule-limburgerhof.de
für die Erwachsenen: https://kunstundkurse.art

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail
Kinder: malschule.limburgerhof@gmail.com
Erwachsene: anmeldung@kunstundkurse.art

Telefon für beide Angebote
0179 519 13 90

Quelle: Malschule Limburgerhof

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Kinderfest am Weltkindertag in Käfertal

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zweigstelle Käfertal der Stadtbibliothek Mannheim lädt gemeinsam mit ihrem Förderverein zum Kinderfest am Weltkindertag ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Dieses findet am Samstag, 20. September, 13 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Käfertal, Veilchenstraße 41, 68309 Mannheim statt. Für ein Programm mit Bastelaktionen und Zauberei ist dabei ebenso ... Mehr lesen»

      • Mainz – Massiver Personalabbau – 60 Brandbriefe an Bundestagsabgeordnete: Betriebsräte bei DB Cargo AG schlagen Alarm

    • Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar – Vergangene Woche wurden 60 Brandbriefe an Bundestagsabgeordnete der Fraktionen CDU/CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke aus Hessen und Rheinland-Pfalz versendet. Mit dieser Aktion wenden sich die Frankfurter Betriebsräte bei DB Cargo AG direkt an die Politik, um auf die dramatische Lage im Unternehmen aufmerksam zu machen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis ... Mehr lesen»

      • Speyer – PKW fährt gegen Poller – E-Scooter-Fahrer und Zeugen gesucht

    • Speyer – PKW fährt gegen Poller – E-Scooter-Fahrer und Zeugen gesucht
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Samstag, den 13.09.2025, gegen 16 Uhr, fuhr eine 81-jährige PKW-Fahrerin auf dem Domplatz in Richtung Johannesstraße. Aufgrund eines vorbeifahrenden E-Scooters steuerte sie ihr Fahrzeug zu weit nach links und stieß gegen einen der dort eingelassenen Steinpoller. Der E-Scooter entfernte sich von der Unfallstelle. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Heute Auslosung der Achtelfinalbegegnungen

    • Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Heute Auslosung der Achtelfinalbegegnungen
      Edenkoben / Metropolregion Rhein-neckar – Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen findet heute, 15.09.2025 um 16:00 Uhr statt. Dabei werden die noch im Wettbewerb verbliebenen 16 Mannschaften aus einem Topf gezogen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Auslosung wird wieder live auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal übertragen. Die Mannschaften ... Mehr lesen»

      • Landau – VRNradbox gratis testen: Registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten ab Montag, 15. September, einen Monat lang eine kostenlose Wochenbuchung

    • Landau – VRNradbox gratis testen: Registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten ab Montag, 15. September, einen Monat lang eine kostenlose Wochenbuchung
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Gutscheincode auch für Boxen am Landauer Westbahnhof gültig. Auch in diesem Jahr bietet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine Gutscheinaktion rund um ihre VRNradboxen an. Zwischen Montag, 15. September, und Mittwoch, 15. Oktober können alle registrierten Nutzerinnen und Nutzer die Boxen für eine Woche kostenlos testen. Mit einem entsprechenden Gutscheincode wird ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Seminar: „Besuch mit Buch“ – Vorlesen für Senior*innen

    • Mannheim – Seminar: „Besuch mit Buch“ – Vorlesen für Senior*innen
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn älteren Menschen das selbstständige Lesen aufgrund körperlicher oder geistiger Einschränkungen schwerfällt, können ehrenamtliche Vorlesepat*innen einspringen. Ein Besuch mit Buch hilft dabei, geistig fit zu bleiben. Literaturpädagogin Mechthild Goetze-Hillebrand vermittelt in ihrem Seminar „Besuch mit Buch“ am Dienstag, 23. September, 14 bis 17 Uhr im Dalbergsaal im Dalberghaus N3, 4 INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstrasse – Gigabitausbau in Herxheim: Bauarbeiten begonnen – Deutsche Telekom ist Projektpartner

    • Südliche Weinstrasse – Gigabitausbau in Herxheim: Bauarbeiten begonnen – Deutsche Telekom ist Projektpartner
      Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Jetzt geht’s los! Nachdem alle Fördergelder bewilligt und die Verträge im Juli im Kreishaus der Südlichen Weinstraße geschlossen wurden, sind nun die Bauarbeiten für die zweite Phase des geförderten Gigabitausbaus im Landkreis SÜW gestartet. Ziel ist es primär, restliche Gewerbegebiete zu erschließen. Von diesem Ausbau werden im Landkreis die Gewerbegebiete ... Mehr lesen»

      • Grünstadt – Einbruch in Einfamilienhaus in der Freundchenstrasse

    • Grünstadt – Einbruch in Einfamilienhaus in der Freundchenstrasse
      Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Freitag, 12.09.25, brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Freundchenstraße ein. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Haben Sie am Freitag etwas Verdächtiges in der Freundchenstraße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter ... Mehr lesen»

      • Worms – Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Schornsheim, Wörrstadt und Wöllstein – Polizei bittet um Hinweise

    • Worms – Mehrere Fahrzeugaufbrüche in Schornsheim, Wörrstadt und Wöllstein – Polizei bittet um Hinweise
      Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Donnerstag, den 11.09.2025, kam es zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr in den Ortschaften Schornsheim, Wörrstadt und Wöllstein zu bislang vier Aufbrüchen in Firmenfahrzeuge. Betroffen waren Fahrzeuge mit Schiebetüren. Die bislang unbekannten Täter stachen jeweils das Blech im Bereich des Schließmechanismus der Schiebetür durch und hebelten dieses anschließend ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Selbsthilfe: Unterstützung für Menschen mit Krebs

    • Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine Krebsdiagnose verändert das Leben der Betroffenen und ihrer Familien schlagartig. Für viele Menschen ist es nicht leicht, sich mit der neuen Lebenssituation auseinanderzusetzen. Was helfen kann: Der Austausch mit anderen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Dazu gibt es verschiedene Angebote und Möglichkeiten. Am 16. September, dem Tag der Selbsthilfe, ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com