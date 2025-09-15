Landau – VRNradbox gratis testen: Registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten ab Montag, 15. September, einen Monat lang eine kostenlose Wochenbuchung

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Gutscheincode auch für Boxen am Landauer Westbahnhof gültig.

Auch in diesem Jahr bietet der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eine Gutscheinaktion rund um ihre VRNradboxen an. Zwischen Montag, 15. September, und Mittwoch, 15. Oktober können alle registrierten Nutzerinnen und Nutzer die Boxen für eine Woche kostenlos testen. Mit einem entsprechenden Gutscheincode wird die kostenlose Buchung freigeschaltet. Die Gutscheinaktion gilt auch für die Boxen am Landauer Westbahnhof.

„Landau ist eine Fahrradstadt. Wir haben in den letzten Jahren in Sachen Verkehr und Mobilität viel bewegt und damit ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt. Deshalb unterstützen wir selbstverständlich auch die VRNflexline in Landau und die VRNradboxen“, so Landaus Oberbürgermeister Dominik Geißler.

Am Westbahnhof in Landau gibt es insgesamt 12 Boxen, davon verfügen drei über eine Steckdose zum Laden von E-Bikes und Pedelecs. Über www.vrnradbox.de kann man sich für die Boxen registrieren und die kostenlose Testwoche über den Gutscheincode VRN-Radbox-2025 buchen.

Die VRNradbox bietet eine trockene und saubere Abstellmöglichkeit und zudem einen erhöhten Schutz vor Diebstahl und Vandalismus von Fahrrädern gegenüber frei zugänglichen Plätzen. Sie ist erleuchtet und bietet ausreichend Platz für weitere Utensilien wie Fahrradhelme und Kleidung. Der Zugang zur Anlage gelingt über den bei der Registrierung eingerichteten Code, sodass kein Schlüssel notwendig ist. Automatisch versichert sind die Fahrräder jedoch nicht. Nutzende sollten ihre Versicherungen vor Nutzung der Boxen prüfen.

Bildunterschrift: Der Gutscheincode des VRN gilt auch für die VRNradboxen am Landauer Westbahnhof.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.