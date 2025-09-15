  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.09.2025, 11:58 Uhr

Landau – Kirchweih in Mörlheim: Feiern, Gemeinschaft und gute Stimmung vom 19. bis 21. September

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Landauer Stadtdorf Mörlheim lädt herzlich zur diesjährigen Kirchweih ein. Von Freitag, 19. September, bis Sonntag, 21. September, wartet rund um das Dorfgemeinschaftshaus ein abwechslungsreiches Programm auf alle Besucherinnen und Besucher – von Filmabend und musikalischen Highlights bis hin zu Spiel, Spaß und Kerwetreiben für die ganze Familie. Die offizielle Eröffnung mit Ortsvorsteherin Sandra Michler, Weinprinzessin Emma I. und dem Mörlheimer Kerweverein findet am Samstag um 16 Uhr statt. Los geht es bereits am Freitagabend: Ab 18.30 Uhr öffnet das Dorfgemeinschaftshaus seine Türen für das Kerwe-Kino mit dem Film „Hiwwe wie Driwwe 2“. Vor Beginn und in der Pause gibt es Getränke und Snacks auf die Hand. Der Samstag startet ab 15 Uhr begleitet von der Katholischen Kultuskapelle Mörlheim. Für Kinder und Junggebliebene gibt es zahlreiche spielerische Attraktionen, dazu leckere Speisen und Getränke. Am Abend sorgt die Band „Yesterday’s Gone“ ab 19 Uhr für beste Stimmung.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Kerwe-Gottesdienst vor dem Landfrauenheim. Direkt im Anschluss lädt der zünftige Frühschoppen mit den „PälzerPolkabuwe“ zum Verweilen ein. Ab 15 Uhr führt DJ Christian durch einen Gute-Laune-Kerwenachmittag. Ein besonderer Höhepunkt ist außerdem das Kistenstapeln mit dem THW Landau, das für Spannung und Spaß sorgt. Der Mörlheimer Kerweverein freut sich auf viele Gäste aus Nah und Fern. Das Motto lautet auch in diesem Jahr: „Märlem, wu sunschd?“ – also nichts wie hin zur Mörlheimer Kerwe!

Quelle: Stadt Landau

