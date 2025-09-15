Kreis Bergstrasse – Tourismusagentur begeistert Familien auf der Starkenburg

Kreis Bergstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Fachbereich der Wirtschaftsförderung Bergstraße warb auf Familienfest „Rauf auf die Burg“ für den Nibelungensteig / Viele Familien informierten sich / Kinder konnten sie sich als Ritter Siegfried oder Drache verkleiden

Jede Menge Wissenswertes über den Nibelungensteig gab es auf dem Familienfest „Rauf auf die Burg“ auf der Starkenburg in Heppenheim am vergangenen Sonntag. Die Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) war mit einem Informationsstand präsent, um für den zertifizierten Qualitätswanderweg zu werben, für dessen Vermarktung sie verantwortlich ist. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher – insbesondere Familien – nutzten die Chance, sich über den Nibelungensteig informieren. Für Kinder standen Ausmalbilder der Region bereit, außerdem konnten sie sich als Ritter Siegfried oder als Drache verkleiden und gemeinsam für ein Erinnerungsfoto posieren. Der Stand bot damit eine spielerisch-anschauliche Begegnung mit der Natur und Geschichte der Region.

Das Fest selbst bot ein abwechslungsreiches Programm: Es reichte von Burgführungen und Waffenschau über Kindertheater und Bogenschießen bis zu mittelalterlichen Workshops und einem Fotostudio. Neben der Tourismusagentur waren zahlreiche Info- und Aktionsstände vertreten, unter anderem vom Geo-Naturpark und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Atmosphäre war geprägt von lebhaftem Austausch und großem Interesse sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen.

„Der Nibelungensteig verbindet Wandern mit Erzählkultur und Naturerlebnis“, sagt Simone Paepke, Leiterin der Tourismusagentur der WFB. „Wir möchten Menschen auf allen Wegen erreichen – ob draußen unterwegs oder bei Veranstaltungen vor Ort – und mit dem Nibelungensteig Lust machen auf Wanderung, Ausflug und Entdeckung in unserer Heimat.“

Info: Weitere Informationen zum Nibelungensteig und Infomaterial sind erhältlich in der Tourist-Information NibelungenLand sowie online unter www.nibelungensteig.de.

Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

