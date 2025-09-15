Kaiserslautern – Bezirksverband Pfalz trauert um Brigitte Hayn

Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bezirksverband Pfalz trauert um seine ehemalige zweite stellvertretende Vorsitzende Brigitte Hayn, die im Alter von 71 Jahren verstorben ist. Die CDU-Politikerin engagierte sich über Jahrzehnte hinweg auf vielfältige Weise für die Menschen in der Pfalz und prägte mit ihrem Einsatz die Arbeit des Bezirkstags nachhaltig.

Von 1994 bis 2006 sowie zwischen 2014 bis 2016 war die ehemalige Landtagsabgeordnete Mitglied im Bezirkstag Pfalz. Zwischen 1999 und 2004 bekleidete sie das Amt der zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. Zusätzlich war sie aktiv im Ausschuss für Schulen und Weiterbildung, im Ausschuss für Kunst, Kultur, pfälzische Geschichte und Volkskunde als auch in der Zweckverbandsversammlung für das Pfalzmuseum für Naturkunde und im Stiftungsrat des Historischen Museums der Pfalz. Darüber hinaus gehörte sie fast 25 Jahre dem Stadtrat in Neustadt an der Weinstraße an.

„Mit Brigitte Hayn verlieren wir eine hochengagierte Persönlichkeit, die sich mit Herz, Sachverstand und unermüdlichem Einsatz für die Region eingesetzt hat. Unser tiefstes Mitgefühl gilt ihrer Familie und ihren Angehörigen“, erklärt Hans-Ulrich Ihlenfeld, Vorsitzender des Bezirksverbands Pfalz.

Quelle: bezirksverband Pfalz