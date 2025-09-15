Hofstätten – Alleinunfall Motorradfahrer auf der B48

Hofstätten/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagnachmittag (14.09.2025) wurde die Polizeiinspektion Landau gegen 16:25 Uhr wegen eines Motorradunfalls auf der B48 informiert. Ein 44-jähriger Mann befuhr die B48 von Hofstätten in Richtung Johanniskreuz, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und stürzte. Weitere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der Fahrzeugführer klagte über Schmerzen im Brustkorb und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.
Quelle: Polizeiinspektion Landau