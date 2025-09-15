Höpfingen – Folgenreicher Verkehrsunfall

Höpfingen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen führte zu drei schwerverletzten Personen, beschädigten Fahrbahnbegrenzungen sowie einem total beschädigten Auto. Gegen 4 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetzter Ford auf der Glashofener Straße in Richtung Höpfingen. Ein einer Rechtskurve vor einer Brücke kam das Auto aus noch zu klärenden Umständen von der Fahrbahn ab, durchbrach mehrere Sandsteine sowie ein Brückengeländer und stürzte ca. 8 Meter tief. Das Fahrzeug landete auf dem Dach im Bereich einer ehemaligen Bahnstrecke. Die Insassen des Autos wurden durch die freiwillige Feuerwehr Höpfingen geborgen und durch drei Notärzte sowie drei Rettungswagenbesatzungen aufgrund von schweren Verletzungen vor Ort erstversorgt. An dem Brückengeländer entstand ein niedriger 4stelliger Schaden, der Schaden am Auto wird auf circa 30.000 EUR geschätzt. Die Hintergründe zur Unfallursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Polizei Buchen betrieben werden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn