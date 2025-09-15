Höchst – Geld aus Hofladen gestohlen – Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Höchst/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagmittag (12.09.), gegen 12.30 Uhr, hat ein Unbekannter sein Unwesen in der Bismarckstraße getrieben und die Verkaufshütte eines Hofladens heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen drang der Mann in die Hütte ein und entnahm anschließend rund 25 Euro aus einer dortigen Kundenkasse. Er flüchtete mit einem E-Scooter in Richtung Ortsmitte.

Der Unbekannte ist circa 14 Jahre alt, schlank und war mit Basecap, orangefarbenem Poloshirt, schwarzer Jacke, hellbrauner Hose und Sportschuhen bekleidet. Er führte zudem einen schwarzen Rucksack mit sich und hatte ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei Erbach (Kommissariat 41) ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06062/9530 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen