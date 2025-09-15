Hettenleidelheim – Autofahrer erheblich alkoholisiert

Hettenleidelheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag (14.09.25) gegen 17:00 Uhr wurde ein 44 Jahre alter Autofahrer kontrolliert. Bereits zu Beginn der Verkehrskontrolle, konnten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert weit über zwei Promille an und es folgte daraufhin die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.
Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt