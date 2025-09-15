Heppenheim – Einbruch in Geschäft – Zigaretten erbeutet

Heppenheim/Kreis Bergstraße7Metropolregion Rhein-Neckar. Auf Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Samstag
(13.09.) bei einem Einbruch in einen kleinen Einkaufsmarkt in der Straße „Graben“ abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und entwendeten anschließend Zigaretten im Wert von insgesamt über 2000 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die ungebetenen Besucher vom Tatort. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat
21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.
Quelle: Polizeipräsidium Südhessen