Hemsbach – Ausstellung von Künstlern der Tagesstruktur der AWO Rhein-Neckar – Galerie im Schloss zeigt „Seelenbilder“

Hemsbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ihre Bilder sind mehr als Kunst – sie sind Ausdruck innerer Welten, Spiegel seelischer Zustände und mutige Zeugnisse persönlicher Erfahrungen: Am Donnerstag, den 25. September, um 19 Uhr wird in der Galerie im Schloss die Ausstellung „Seelenbilder“ eröffnet. Gezeigt werden Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Tagesstruktur der AWO Rhein-Neckar, die dann bis 14. November im Hemsbacher Rathaus zu sehen sind. Die Organisatoren um Annette Jaeger freuen sich, die Werke 17 verschiedener Künstlerinnen und Künstler in den Räumlichkeiten des Hemsbacher Rathauses präsentieren zu dürfen. Ein Großteil der Bilder ist direkt in den Gruppen der Tagesstruktur für Menschen mit psychischen Erkrankungen entstanden. Abstrakte Bilder, die die Gedanken der Künstler widerspiegeln, sind ebenso zu bewundern wie eindrucksvolle Landschaftsmalereien. „Daher freut es umso mehr, dass den Künstlerinnen und Künstlerin in diesen besonderen Räumlichkeiten die Chance geboten wird, ihre Werke auszustellen“, so Annette Jaeger. „Seelenbilder“ gibt Einblick in das Unsichtbare, lässt Emotionen sprechen und lädt dazu ein, psychische Gesundheit mit neuen Augen zu sehen – jenseits von Vorurteilen und Stigmatisierung.

Die Ausstellung zeigt: Kreativität kennt keine Grenzen, und gerade im Ringen mit dem Inneren entsteht oft tiefe, berührende Kunst.

Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 25. September, um 19.00 Uhr, laden die AWO-Tagesstruktur und die Stadt Hemsbach in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, herzlich ein. Bürgermeister Jürgen Kirchner wird zur Vernissage begrüßen. Neben kurzen Beiträgen der Künstler dürfen sich die Besucher am Abend der Vernissage über musikalische Darbietungen der Teilnehmenden sowie einen kleinen Sektempfang freuen. Die Ausstellung ist dann bis einschließlich 14. November während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen, und zwar montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach