  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

15.09.2025, 13:45 Uhr

Hemsbach – Ausstellung von Künstlern der Tagesstruktur der AWO Rhein-Neckar – Galerie im Schloss zeigt „Seelenbilder“

Hemsbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ihre Bilder sind mehr als Kunst – sie sind Ausdruck innerer Welten, Spiegel seelischer Zustände und mutige Zeugnisse persönlicher Erfahrungen: Am Donnerstag, den 25. September, um 19 Uhr wird in der Galerie im Schloss die Ausstellung „Seelenbilder“ eröffnet. Gezeigt werden Werke von Künstlerinnen und Künstlern der Tagesstruktur der AWO Rhein-Neckar, die dann bis 14. November im Hemsbacher Rathaus zu sehen sind. Die Organisatoren um Annette Jaeger freuen sich, die Werke 17 verschiedener Künstlerinnen und Künstler in den Räumlichkeiten des Hemsbacher Rathauses präsentieren zu dürfen. Ein Großteil der Bilder ist direkt in den Gruppen der Tagesstruktur für Menschen mit psychischen Erkrankungen entstanden. Abstrakte Bilder, die die Gedanken der Künstler widerspiegeln, sind ebenso zu bewundern wie eindrucksvolle Landschaftsmalereien. „Daher freut es umso mehr, dass den Künstlerinnen und Künstlerin in diesen besonderen Räumlichkeiten die Chance geboten wird, ihre Werke auszustellen“, so Annette Jaeger. „Seelenbilder“ gibt Einblick in das Unsichtbare, lässt Emotionen sprechen und lädt dazu ein, psychische Gesundheit mit neuen Augen zu sehen – jenseits von Vorurteilen und Stigmatisierung.

Die Ausstellung zeigt: Kreativität kennt keine Grenzen, und gerade im Ringen mit dem Inneren entsteht oft tiefe, berührende Kunst.
Zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag, den 25. September, um 19.00 Uhr, laden die AWO-Tagesstruktur und die Stadt Hemsbach in den Gewölbekeller im Rathaus, Schlossgasse 41, herzlich ein. Bürgermeister Jürgen Kirchner wird zur Vernissage begrüßen. Neben kurzen Beiträgen der Künstler dürfen sich die Besucher am Abend der Vernissage über musikalische Darbietungen der Teilnehmenden sowie einen kleinen Sektempfang freuen. Die Ausstellung ist dann bis einschließlich 14. November während der Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen, und zwar montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags von 14.00 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

    • Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Überblück über Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule – INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Rückenfit – am Vormittag“ Veranstaltung mit Eva Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 9 bis 10 Uhr, Kursende: 9. Dezember, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 39 Euro/Person. „Bewegt in den Tag“ – Gymnastik für 50+ Veranstaltung ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstrasse – SÜW-App mit neuem Update: ÖPNV-Karte und verbesserte Navigation jetzt verfügbar

    • Südliche Weinstrasse – SÜW-App mit neuem Update: ÖPNV-Karte und verbesserte Navigation jetzt verfügbar
      Südliche weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Die SÜW-App, der digitale Urlaubsbegleiter für die Südliche Weinstraße, hat ein neues Update erhalten. Neue Funktionen machen die Nutzung noch komfortabler und praktischer – sowohl bei der Tourenplanung zu Hause als auch unterwegs vor Ort. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die SÜW-App ist seit Jahren ein interaktiver Urlaubsbegleiter für Gäste aus ... Mehr lesen»

      • Annweiler – Aggressive Hornissen jagen Wanderer – Über 20 Personen wurden Opfer von Stichen

    • Annweiler – Aggressive Hornissen jagen Wanderer – Über 20 Personen wurden Opfer von Stichen
      Annweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Wochenende kam es gleich zu mehrerer Rettungseinsätzen rund um das Wandergebiet Trifels. An den Wanderwegen um den neu restaurierten Münzturm insbesondere von den Parkplätzen Windhof und Ahlmühle aus wurden Samstag und Sonntag mehrere Wanderer von Hornissen attackiert. Die Feuerwehr und die Polizei Annweiler konnten mehrere Nester der asiatischen Hornisse ausfindig ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Wechsel in der Leitung der Kriminalinspektion Ludwigshafen 2

    • Ludwigshafen – Wechsel in der Leitung der Kriminalinspektion Ludwigshafen 2
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhei-Neckar. Heute (09.09.2025) wurde der ehemalige Leiter der Kriminalinspektion Ludwigshafen 2, Kriminaloberrat Jens Böhle, von Polizeipräsident Andreas Sarter aus seinem Amt verabschiedet. Bereits zum 02.12.2024 übernahm Jens Böhle die Leitung der Abteilung Phänomenübergreifende Analyse im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz. Jens Böhle wurde 2001 bei der Polizei des Landes Rheinland-Pfalz eingestellt. Nach dem Studium an der der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Smart City Index“: Heidelberg wieder unter den Top 10 im Ranking des Digitalverbandes Bitkom – Heidelberg darf sich künftig „Gigabitkommune“ nennen – Netzausbau als Grundlage für die Zukunft

    • Heidelberg – „Smart City Index“: Heidelberg wieder unter den Top 10 im Ranking des Digitalverbandes Bitkom – Heidelberg darf sich künftig „Gigabitkommune“ nennen – Netzausbau als Grundlage für die Zukunft
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg zählt erneut zu den besten deutschen Städten bei der digitalen Entwicklung: Das ist das Ergebnis des neuen „Smart City Index“, den der Digitalverband Bitkom am Donnerstag, 11. September 2025, vorgestellt hat. Heidelberg belegt mit 84,7 von maximal möglichen 100 Punkten in der Gesamtwertung den zehnten Platz. Im Themenbereich Verwaltung ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Neu: Plastikfreie Hundekotbeutel

    • Schifferstadt – Neu: Plastikfreie Hundekotbeutel
      Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Sie bestehen aus Mais und Kartoffel, sind TÜV-zertifiziert und biologisch abbaubar innerhalb von 90 Tagen – die neuen Hundekotbeutel. Anfang September wurden bereits an allen 29 Hundetoiletten im Stadtgebiet die neuen Beutel verteilt. Benötigt werden laut Bauhof etwa 220.000 bis 240.000 Beutel im Jahr. Diese bestanden bisher aus Plastik und ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Umfangreiche Bilanz nach Poser-Kontrollen: 385 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 220 Parkverstöße, 48 Handyverstöße, 38 Lärmverstöße, 87 Gurtverstöße und mehr

    • Mannheim – Umfangreiche Bilanz nach Poser-Kontrollen: 385 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 220 Parkverstöße, 48 Handyverstöße, 38 Lärmverstöße, 87 Gurtverstöße und mehr
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In den vergangenen Sommerwochen fanden weitere Poser-Kontrollen statt. Einsatzkräfte des städtischen Ordnungsdienstes und der Polizei waren unter Leitung der Ermittlungsgruppe Poser des Verkehrsdienstes Mannheim zuletzt bei zwei weiteren Terminen in der Innenstadt gemeinsam im Einsatz. Sie wollen gegen die Poser- und illegale Tuningszene vorgehen, Lärm und Raserei unterbinden sowie verkehrsunsichere ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Rund 180 Aussteller sorgten für gelungene Premiere der Baumesse in Kirchheim

    • Heidelberg – Rund 180 Aussteller sorgten für gelungene Premiere der Baumesse in Kirchheim
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit rund 180 Fach-Ausstellern – mehr als die Hälfte davon direkt aus Heidelberg oder den umliegenden Städten – ging am Sonntag die erste Baumesse Heidelberg erfolgreich zu Ende. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher strömten von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. September 2025, in die drei Messezelte auf dem ... Mehr lesen»

      • Mannheim – IHK: Ausbildungsmarkt insgesamt stabil – Große Unterschiede zwischen Regionen und Branchen

    • Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – 3094 junge Menschen haben zum 1. September eine Ausbildung in einem IHK-Beruf gestartet. Das sind 1,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. „Wir sind zuversichtlich, dass wir bis Jahresende das Vorjahresniveau noch erreichen oder sogar übertreffen können“, sagte Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, bei einer Pressekonferenz ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Samariter sichern Sanitätsdienst beim diesjährigen GLÜCKSGEFÜHLE-Festival mit großem Einsatz ab

    • Hockenheim – Samariter sichern Sanitätsdienst beim diesjährigen GLÜCKSGEFÜHLE-Festival mit großem Einsatz ab
      Mannheim/Stuttgart/Hockenheim / Metropolregion Rhein-neckar – Beim diesjährigen GLÜCKSGEFÜHLE-Festival auf dem Hockenheimring sorgte der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) mit einem starken Team von über 250 Einsatzkräften täglich für die medizinische Sicherheit der Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände und den umliegenden Campingbereichen. Mit 15 Rettungsmitteln, darunter Kranken- und Rettungswagen sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, sechs Unfallhilfsstellen und einem Medical-Center war ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com