Heidelberg – Schule trifft Schloss: Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer beim „Heidelberger Schlosstag“ am 15. Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Neue Impulse und Ideen für den Schulunterricht – das verspricht der „Heidelberger Schlosstag“. Am Mittwoch, 15. Oktober, ab 14.00 Uhr veranstaltet die Schlossverwaltung Heidelberg in Kooperation mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) – Regionalstelle Mannheim für Lehrkräfte einen kostenfreien Fortbildungsnachmittag. Bei Vorträgen und in Workshops lernen Lehrkräfte aller Schularten und Klassenstufen die Ruine als außerschulischen Lernort kennen und erhalten Einblicke in das pädagogische Programm von Schloss Heidelberg. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 30. September, möglich.

Schule trifft Schloss

Eine lehrreiche Fortbildung erwartet interessierte Pädagoginnen und Pädagogen am Mittwoch, 15. Oktober, ab 14.00 Uhr: Beim „Heidelberger Schlosstag“ erfahren Lehrkräfte von Grundschulen und weiterführenden Schulen, wie sich Schloss Heidelberg kreativ und fächerübergreifend in den Lehrplan einfügen lässt. Fachberaterinnen und Fachberater des ZSL Mannheim und die Schlossverwaltung Heidelberg stellen praxisnahe Projekte, Unterrichtsmaterialien und Ideen für einen Schulklassenbesuch im Schloss vor. Die kostenfreie Fortbildung gibt den Lehrkräften die Möglichkeit, ihr Portfolio mit konkreten Ideen und Materialien für Deutsch, Sachunterricht, Geschichte und Kunst zu erweitern. Eine vorherige Anmeldung zum „Heidelberger Schlosstag“ ist erforderlich und bis Dienstag, 30. September, möglich.

Austausch und neue Impulse

Begrüßt werden die Teilnehmenden um 14.00 Uhr im Ottheinrichsbau von Silke Eichhorn, Leiterin der Schlossverwaltung Heidelberg, sowie von Elke Dörflinger, Leiterin der Regionalstelle Mannheim – Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). Die Moderation des Heidelberger Schlosstags übernimmt Stefanie Pannes-Bayram, Arbeitsfeldleitung „Gymnasium“, ZSL Regionalstelle Mannheim. Der einleitende Vortrag „Schloss Heidelberg: mehr als eine romantische Ruine“ von Dr. Uta Coburger, Konservatorin bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, schafft Raum für Impulse und setzt den Rahmen zum kollegialen Austausch. Nach Schulstufen gegliederte Workshops geben anschließend Einblicke, wie Schloss Heidelberg gut in das jeweilige Schulfach integriert werden kann.

Unterricht im Schloss

Für die Fächer Deutsch und Sachunterricht erhalten Grundschullehrerinnen und -lehrer praxisnahe Ideen, um das Monument als Erlebnis- und Erfahrungsraum in den Unterricht einzubinden. Es werden Konzepte für einen sprachsensiblen Sachunterricht vorgestellt, in dem Sprachkompetenzen durch einen Schlossbesuch gezielt gefördert werden. Für die Sekundarstufe I liefert das Konzept Kultur_Ort_Schloss kreative Anregungen für den Kunstunterricht – zudem zeigt es, wie das historische Bauwerk als Inspirationsquelle für eigene Gestaltungsideen genutzt werden kann. Schloss Heidelberg bietet darüber hinaus vielfältige Zugänge für den Geschichts- und den Deutschunterricht: Als Spiegel historischer Entwicklungen und Symbol politischer Ideologien lässt es sich im Unterricht der Sekundarstufen I und II analysieren – vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe I werden eine Einheit zu Sagen rund ums Schloss und für das Fach Deutsch in der Sekundarstufe II ein literarischer Spaziergang zur Heidelberger Romantik vorgestellt. Auch als Lernort für bilinguale Besuche, wie etwa für einen deutsch-französischen Schüleraustausch, eignet sich das Schloss: Vorbereitete Unterrichtsideen ermöglichen gemeinsame Erkundungen im Rahmen deutsch-französischer Austauschprogramme.

Führungsangebot und Abschlussplenum

Im Anschluss werden Schlossführungen für verschiedene Jahrgangsstufen und Fächer vorgestellt – vom Alltagsleben im Schloss für die Grundschule über Sagen bis hin zum Themenkomplex europäische Verflechtungen. Auch Themen wie der Dreißigjährige Krieg und die Bedeutung von Schloss Heidelberg als Nationalmonument sind in den Rundgängen altersgerecht aufbereitet. Bei einem abschließenden Plenum im Ottheinrichsbau besteht die Möglichkeit für Feedback und einen gemeinsamen Austausch.

Service und Information

Heidelberger Schlosstag

Fortbildung für Lehrkräfte

Mittwoch, 15. Oktober, 13.30 – 17.00 Uhr

Preis

kostenlos

Die nach Anmeldung übermittelte Anmeldebestätigung gilt als Eintrittskarte.

Anmeldung

Lehrkräftefortbildung

Eine Anmeldung über den Landesfortbildungsserver LFB online ist bis spätestens Dienstag, 30. September, notwendig: https://lfbo.kultus-bw.de/lfb/termine/4DD56

Die Auswahl der Workshops ist zu erreichen unter https://t1p.de/z53im

Hinweis

Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Lehrerinnen und Lehrer von Grundschulen und weiterführenden Schulen (Sekundarstufe I und Sekundarstufe II).

Programm

13.30 Uhr | Ankommen

14.00 Uhr | Begrüßung und Impulsvortrag

14.30 Uhr | Vorstellung und Austausch: Unterrichtsideen und -materialien zum Heidelberger Schloss

15.15 Uhr | Kaffeepause

15.45 Uhr | Vorstellung und Austausch: Beispiele von Schulklassenführungen durch das Schloss

16.30 Uhr | Abschluss-Plenum im Ottheinrichsbau

17.00 Uhr | Ende der Veranstaltung

Moderation

Stefanie Pannes-Bayram, Arbeitsfeldleitung „Gymnasium“, ZSL Regionalstelle Mannheim

In Kooperation mit

Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) – Regionalstelle Mannheim

Quelle: Stadt Heidelberg