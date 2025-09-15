Heidelberg – Rund 180 Aussteller sorgten für gelungene Premiere der Baumesse in Kirchheim

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit rund 180 Fach-Ausstellern – mehr als die Hälfte davon direkt aus Heidelberg oder den umliegenden Städten – ging am Sonntag die erste Baumesse Heidelberg erfolgreich zu Ende. Mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher strömten von Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. September 2025, in die drei Messezelte auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg.

„Das war ein gelungener erster Aufschlag“, bewertete Baumesse-Projektleiterin Gabriele Ivic-Matijas die Premiere der Baumesse Heidelberg am Wochenende vom 12. bis 14. September 2025. Mit rund 180 Ausstellern war der Zuspruch der Fachbetriebe aus dem Bereich Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen außergewöhnlich gut.

Auch die Besucherzahl von knapp über 10.000 war überzeugend.

Schirmherr der Heidelberger Baumesse-Premiere war Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Energetische Modernisierung war das Top-Thema

Ihre ganze Stärke spielte die Baumesse Heidelberg 2025 beim Thema Energetische Modernisierung aus. Das hob auch Heidelbergs Klimaschutz-Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain hervor, der am

Freitagnachmittag mit weiteren Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Heidelberg einen ausführlichen Messerundgang unternahm. Dabei machte er an vielen Ständen örtlicher Fachbetriebe für

Elektroinstallation, Photovoltaik und Wärmepumpen halt. Sportlich wurde sein Abstecher zur Heidelberger Klimaschutz- und Energieberatungsagentur, wo er durch Strampeln auf einem Fahrrad

versuchte, eine Energiesparlampe und eine herkömmliche 60-Watt-Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Neben der Beratungseinrichtung waren auch nahezu sämtliche öffentlichen Energieversorger aus

Heidelberg und Umgebung auf der Baumesse mit Beratungsangeboten vertreten.

Zufriedene Reaktionen der Aussteller

Nach Messe-Schluss berichtete Gabriele Ivic-Matijas von guten Rückmeldungen durch die Aussteller. Gerade Anbieter aus dem Bereich Innenausbau und Hausbau hätten von vielen sehr guten Gesprächen mit potenziellen Neukunden berichtet.

Auch bei den Besucherinnen und Besuchern kam das neue Angebot auf dem Heidelberger Messplatz am Kirchheimer Weg, der durch Veranstaltungen wie die Baumesse aufgewertet werden soll, gut an. Vor allem am Samstag und Sonntag gab es einen stetigen Zustrom zu den Messe-Parkplätzen, und auch von der direkt am Messegelände gelegenen Straßenbahnhaltestelle kamen pausenlos neue Besucher zur Baumesse.

Nächste Baumesse Heidelberg vom 11. bis 13. September 2026

Die nächste Baumesse Heidelberg wird stattfinden vom 11. bis 13. September 2026, wieder auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg.

Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage:

https://www.baumesse.de/heidelberg/

Quelle: BaumesseE GmbH