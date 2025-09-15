Hardheim – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hardheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit anschließender Unfallflucht. Am Donnerstagmittag, um 12:25 Uhr, parkte der Fahrer eines Audis sein Auto in der Hans-Scheibel-Straße in Hardheim. Als er um 14:30 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkam musste er einen frischen Unfallschaden im Bereich der Fahrertür feststellen. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 904-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn