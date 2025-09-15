Grünstadt – Auto fährt Schlangenlinien

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil ein Autofahrer eine auffällige Fahrweise zeigte, wurde dies am gestrigen Sonntag (14.09.25) gegen 21:10 Uhr der Polizeiinspektion Grünstadt gemeldet. So soll der Mann seinen PKW in Schlangenlinien und mit auffällig geringer Geschwindigkeit von der Daimlerstraße bis zur A6 in Richtung Saarbrücken gefahren haben. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt konnten den Pkw feststellen und kontrollieren. Der 54 Jahre alte Fahrer des Wagens stand unter Alkoholeinfluss – ein Atemalkoholtest zeigte mehr als 1,1 Promille an. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.
Quelle: Polizeiinspektion Grünstadt