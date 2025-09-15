Germersheim – Kreisvolkshochschule: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Überblück über Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule –
„Rückenfit – am Vormittag“
Veranstaltung mit Eva Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Dienstag,
23. September 2025, 9 bis 10 Uhr, Kursende: 9. Dezember, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 39 Euro/Person.
„Bewegt in den Tag“ – Gymnastik für 50+
Veranstaltung mit Eva Bauer, Rülzheim, Am Gaswerk ½, TSC-Royal, Sporthalle. Beginn: Dienstag,
23. September 2025, 10.15 bis 11.15 Uhr, Kursende: 9. Dezember, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 39 Euro/Person.
„Türkisch A1.1 – für Anfänger und Anfängerinnen“
Veranstaltung mit Fahriye Kont, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 046. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 17.15 bis 18.45 Uhr, Kursende: 9. Dezember, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 66 Euro/Person.
„Türkisch B1 – Aufbaukurs“
Veranstaltung mit Fahriye Kont, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 046. Beginn: Dienstag, 23. September 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 9. Dezember, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 80 Euro/Person.
„Sicheres Fahrradfahren mit dem Hund“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Germersheim, Beginn: Mittwoch, 24. September 2025, 17.30 bis 19 Uhr, Kursende: 2. Oktober 2025, Kursdauer: 4 Termine, Teilnahmegebühr: 35 Euro/Person.
„Schulung zum Brandschutzhelfer“
Veranstaltung mit Rainer Daumann, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Freitag, 26. September 2025, 14 bis 17.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 80 Euro/Person.
„Gesundes Fitnessessen – schnell zubereitet, gesund und lecker!“
Veranstaltung mit Isabelle Belet-Akyol, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Freitag, 26. September 2025, 18 bis 22 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 37 Euro/Person.
„Effektives Training mit dem Balanceboard – für Anfänger u . Fortgeschrittene“
Veranstaltung mit Jonas Völker, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Freitag, 26. September 2025, 18.30 bis 19.30 Uhr, Kursende: 31. Oktober, Kursdauer: 5 Termine, Teilnahmegebühr: 35 Euro/Person.
„Massage für den Hund – Kurs A“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Bellheim, Montag, 29. September und Dienstag, 7. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person.
„Informationsabend zum Lehrgang des qualifizierten Sekundarabschlusses I“
Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Montag, 29. September 2025, 18 bis 19.30 Uhr, Kursende: 29. September 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei
„Massage für den Hund – Kurs B“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Germersheim, Montag, 29. September und Dienstag, 7. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person.
„Deutsch A1.2 – Teil 2“
Veranstaltung mit Mehrnush Ghasemi, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 048. Beginn: Mittwoch, 1. Oktober 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 17. Dezember, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 60 Euro/Person.
„Englisch A1.5 – Folgekurs“
Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Montag, 6. Oktober 2025, 16.30 bis 18 Uhr, Kursende: 15. Dezember 2025, Kursdauer: 9 Termine, Teilnahmegebühr: 92 Euro/Person.
„Informationsabend – Vorbereitungskurs zum nachträglichen Erwerb der Berufsreife“
Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02. Beginn: Montag, 6. Oktober 2025, 18 bis 19.30 Uhr, Kursende: 6. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei
„Welcher Hund passt zu mir? – Vortrag A“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 8. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 10 Euro/Person.
„Welche Kompetenzen brauchen die Frauen von morgen? – Web-Seminar Modul 2“
Veranstaltung mit Renate Welkenbach, Online-Schulungsform. Beginn: Mittwoch, 8. Oktober, 19 bis 21.15 Uhr, Kursende: 8. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei
„Stricken – für Anfänger/Anfängerinnen“
Veranstaltung mit Susanne Leingang, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Samstag, 11. Oktober 2025, 10 bis 12.15 Uhr, Kursende: 11. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 20 Euro/Person.
„Selbstverteidigung – Selbstbehauptung – für ALLE“
Veranstaltung mit Sascha Kimling, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, 2. OG, Gymnastikhalle. Beginn: Samstag, 11. Oktober 2025, 10 bis 16 Uhr, Kursende: 11. Oktober 2025, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 20 Euro/Person.
„Die Küchenpartie mit peb – Zusammen, lecker, kochen“
Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildende Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Montag, 13. Oktober 2025, 9 bis 12 Uhr, Kursende: 23. Oktober 2025, Kursdauer: 8 Termine, Montag bis Donnerstag, Teilnahmegebühr: 23 Euro/Person.
Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14-16 Uhr in Germersheim, in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 3
Quelle: Stadt Germersheim