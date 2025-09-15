Frankenthal – Kinderstadt am Weltkindertag – 25 Jahre Spiel, Spaß und Kinderrechte in Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. „Kinder haben eine Stimme!“ unter diesem Motto lädt das Kinder- und Jugendbüro am Samstag, 20. September, von 14 bis 18 Uhr zur 25. Kinderstadt ein. Der Ste-phan-Cosacchi-Platz wird an diesem Tag zur bunten Abenteuerwelt für Kinder und Familien. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Kind, Erwachsene haben freien Zugang. Eröffnet wird das Fest um 14 Uhr durch Oberbürgermeister Herrn Dr. Nicolas Meyer und Beigeordneten Bernd Leidig, musikalisch begeleitet von der Musikschule. An-schließend können die Kinder den Platz offiziell freigeben. Bis 18 Uhr bietet die Kinderstadt ein vielfältiges Angebot: Hüpfburg, Bungee-Run und sportliche Spiele laden zum Toben ein. Wer es ruhiger mag, kann kreativ wer-den, etwa beim Basteln, Malen, Schminken oder beim Herstellen von Armbändern und Kappen. Einrichtungen und Vereine aus Frankenthal bereichern das Programm zusätzlich mit Aktionen wie Kinderschminken durch den Stadtelternausschuss gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendbüro, einem Kinderrechte-Quiz beim Kinderschutzdienst, Sprachaufnahmen mit der Stadtbücherei, einer Pflanzaktion des Mehrgeneratio-nenhauses oder sportlichen Angeboten wie Kinderball mit dem Verein Grün-Weiß und der TG Frankenthal. Abgerundet wird das Programm durch Live-Musik ver-schiedener Bands vom Musikhaus am Strandbad und eine Zaubershow.



Über die Kinderstadt

Die Kinderstadt findet seit 25 Jahren jährlich in der Woche des Weltkindertages statt und wird vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal organisiert. Ziel ist es, Kindern spielerisch ihre Rechte näherzubringen und ihnen Raum zu geben, ihre Meinungen und Stimmen zu äußern. Grundlage hierfür ist Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention, der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert. Vorab werden in Schulen und Kindertreffs Projekte durchgeführt, um die Kinder auf das Motto „Kinder haben eine Stimme“ einzustimmen. Gefördert wird die Veranstal-tung durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

AUF EINEN BLICK

Kinderstadt des Kinder- und Jugendbüros

Stephan-Cosacchi-Platz

Samstag, 20. September

14 bis 18 Uhr

Kinder 2 Euro, Erwachsene frei

Mehr unter www.frankenthal.de/kijub

Quelle: Stadt Frankenthal