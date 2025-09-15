Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Heute Auslosung der Achtelfinalbegegnungen

Edenkoben / Metropolregion Rhein-neckar – Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen findet heute, 15.09.2025 um 16:00 Uhr statt. Dabei werden die noch im Wettbewerb verbliebenen 16 Mannschaften aus einem Topf gezogen.
Die Auslosung wird wieder live auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal übertragen.
Die Mannschaften in der Übersicht:
TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest)
SV Gonsenheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
VfR Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
TSV Gau-Odernheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
FC Arminia Ludwigshafen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
FV Dudenhofen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
FK 03 Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
SG Hüffelsheim (Verbandsliga Südwest)
TuS Mechtersheim (Verbandsliga Südwest)
FC Bienwald Kandel (Verbandsliga Südwest)
TuS Marienborn (Verbandsliga Südwest)
SV Gimbsheim (Landesliga Ost)
VfR Grünstadt (Landesliga Ost)
TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim (Landesliga Ost)
SV Büchelberg (Landesliga Ost)
TSG Wolfstein-Roßbach (Bezirksliga Westpfalz)
Quelle: SWFV