Edenkoben – Bitburger Verbandspokal des SWFV – Heute Auslosung der Achtelfinalbegegnungen

Edenkoben / Metropolregion Rhein-neckar – Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen findet heute, 15.09.2025 um 16:00 Uhr statt. Dabei werden die noch im Wettbewerb verbliebenen 16 Mannschaften aus einem Topf gezogen.

Die Auslosung wird wieder live auf unserem Facebook- und Instagram-Kanal übertragen.

Die Mannschaften in der Übersicht:

TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest)

SV Gonsenheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

VfR Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

TSV Gau-Odernheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

FC Arminia Ludwigshafen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

FV Dudenhofen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

FK 03 Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)

SG Hüffelsheim (Verbandsliga Südwest)

TuS Mechtersheim (Verbandsliga Südwest)

FC Bienwald Kandel (Verbandsliga Südwest)

TuS Marienborn (Verbandsliga Südwest)

SV Gimbsheim (Landesliga Ost)

VfR Grünstadt (Landesliga Ost)

TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim (Landesliga Ost)

SV Büchelberg (Landesliga Ost)

TSG Wolfstein-Roßbach (Bezirksliga Westpfalz)

Quelle: SWFV