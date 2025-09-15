Bensheim – 18-Jähriger nach sexueller Belästigung an zwei 14- und 15-jährigen Mädchen festgenommen

Bensheim (ots) – Am Samstagabend (13.09.), gegen 21.00 Uhr, berührte ein 18 Jahre alter Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei 14- und 15-jährige junge Frauen in der Bahnhofstraße, die dort auf einer Bank saßen, unsittlich. Ein Begleiter der Frauen und die beiden Geschädigten forderten den 18-Jährigen daraufhin zum Gehen auf, woraufhin sich der Mann entfernte. Er wurde anschließend von den alarmierten Polizisten vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Der unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung zu verantworten haben.
Quelle:
Polizeipräsidium Südhessen