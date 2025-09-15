Bad Dürkheim – Wurstmarkt 2025: Wenn der Schorle früher wach ist als die Sonne!

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Montagmorgen, kurz nach sechs. Während anderswo der Wecker noch gnadenlos ignoriert wird, pilgern in Bad Dürkheim schon Massen Richtung Wurstmarkt. Mit „Worscht un Woi“ unter’m Arm und noch leicht schlaftrunken in den Augen, sichern sie sich ihren Platz beim legendären „Literarischen Frühschoppen“.





Man könnte sich fragen: Sind die Pfälzer eigentlich verrückt, so früh schon den Schorle laufen zu lassen? Oder gehört das einfach dazu – so selbstverständlich wie die Lewerworscht? Die Antwort liegt wohl irgendwo zwischen beidem: ein bisschen Wahnsinn, ein bisschen Tradition, und ganz viel Lebensfreude.



Denn genau das macht den Wurstmarkt aus: Schon in aller Herrgottsfrühe wird gelacht, gelauscht und natürlich angestoßen. Wer um sechs Uhr morgens schon beim Schorle ist, weiß – hier schlägt das Herz der Pfalz.

