Bad Dürkheim – Mit Schorle und Winzerkittel in den Wahlkampf

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz der Jungen Union hat am Wochenende im Rahmen des Dürkheimer Wurstmarkts zu seinem traditionellen Wurstmarkt-Empfang eingeladen. Der Empfang gehört längst zu den festen Terminen im politischen Kalender der JU. In den vergangenen Jahren durfte die Junge Union dabei bereits Gäste wie Staatssekretär Philipp Amthor oder den JU-Bundesvorsitzenden Johannes Winkel begrüßen. In diesem Jahr war Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der CDU für die kommende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, mit dabei. Passend zum Fest erhielt er einen persönlichen Winzerkittel – und nahm diesen sichtlich erfreut und mit einem breiten Lächeln entgegen. Schnell zeigte sich, wie sehr er den direkten Austausch mit den Menschen sucht: bei Schorle, Bratwurst und vielen persönlichen Gesprächen stand er den Besuchern des Wurstmarktes offen Rede und Antwort. Gerade diese Nähe und Bodenständigkeit sind es, die ihn in Rheinhessen-Pfalz so beliebt machen.

„Der Wurstmarkt-Empfang ist für uns nicht nur Tradition, sondern auch ein starkes Signal: Politik lebt von Nähe, Austausch und guter Laune.



Dass Gordon Schnieder als unser Spitzenkandidat mit uns in geselliger Runde Schorle trinken, unsere Pfälzer Lebensart genießen und dabei so viel Herzlichkeit zeigen konnte, passt perfekt zu unserer Region“, erklärte JU-Bezirksvorsitzender Niklas Dejung. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die Junge Union überzeugt, dass die CDU mit Gordon Schnieder die besten Voraussetzungen mitbringt. Die aktuellen Umfragen bestätigen den Kurs und zeigen, dass die Union gestärkt in den Wahlkampf zieht. „Wir spüren Rückenwind – und diesen Schwung wollen wir nutzen, um gemeinsam mit Gordon Schnieder einen echten Politikwechsel in Mainz einzuleiten“, so Dejung weiter.

Quelle: Junge Union Rheinhessen-Pfalz