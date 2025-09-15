Aglasterhausen – Fahrradunfall führt zu Blutentnahme

Aglasterhausen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Fahrradfahrt eines 60-Jährigen endete in einem Sturz und führte zu einer Blutentnahme. Der 60-jährige Fahrradfahrer befuhr um 21:45 Uhr in Aglasterhausen die Bahnhofstraße in Richtung Mosbacher Straße und übersah hierbei eine mit Reflektoren versehene Sperrvorrichtung, die sich aufgrund einer Veranstaltung horizontal über der Fahrbahn befand. Dies hatte zur Folge, dass er mit der Sperrvorrichtung zusammenstieß und anschließend stürzte. Die gerufene Polizeistreife bemerkte eine Alkoholisierung bei dem 60-Jährigen. Dies bestätigte ein Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 0,86 Promille anzeigte. Durch den Zusammenprall mit der Sperrvorrichtung zog sich der Fahrradfahrer Verletzungen an den Oberschenkeln zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht, dort erfolgte auch eine angeordnete Blutentnahme aufgrund des alkoholisierten Unfalls.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn