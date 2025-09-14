  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Worms / Alzey – Diebstahl von von ca. 8000 qm erntebereiten Trauben im großen Stil – Polizei bittet um Hinweise

Worms / Gundheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit vom 06.09. – 14.09.2025 kam es in zwei Weinbergen in der Gemarkung Gundheim zu einem außergewöhnlichen Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten auf einer Gesamtfläche von ca. 8000 qm nahezu sämtliche erntebereite Trauben (Riesling und Sauvignon Blanc). Nach ersten Schätzungen entstanden zwei unabhängigen, geschädigten Winzern ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Täter gingen professionell und mit erheblichem logistischen Aufwand vor. Aufgrund der Menge des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass mindestens ein größeres Fahrzeug oder mehrere Transportmittel zum Einsatz kamen. Der Diebstahl wurde von Mitarbeitern festgestellt, als diese die Ernte beginnen wollten. Die Polizei bittet Anwohner, Spaziergänger und Verkehrsteilnehmer, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der Weinberge beobachtet haben, sich bei der PI Alzey zu melden (06731-911 0).

Quelle: Polizeiinspektion Alzey (ots)

