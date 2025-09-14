Weinheim/Eberbach – Interventionelle Kardiologie: Medizin, Technik und Teamwork at its best



Weinheim/Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Kardiologie Weinheim und Eberbach Stätte der Zusatzqualifikation für Interventionelle Kardiologie / Erster Absolvent erhält die Zusatzqualifikation

Seit über einem Jahr sind die GRN-Kliniken Weinheim und Eberbach von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie als Ausbildungsstätte für die Zusatzqualifikation Interventionelle Kardiologie (DGK) zertifiziert. Nun feiert Dr. Ahmed Alboji als erster Absolvent den erfolgreichen Abschluss seiner Spezialisierung als zertifizierter Interventioneller Kardiologe.

„Wir sind stolz darauf, unsere langjährige Expertise und Erfahrung in diesem hochspezialisierten Fachgebiet an beiden Standorten weiterzugeben – dazu noch an so engagierte und interessierte Kollegen“, erklärt Prof. Dr. Grigorios Korosoglou, Chefarzt der Kardiologie und Angiologie an den GRN-Kliniken Weinheim und Eberbach.



Dr. Ahmed Alboji, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und seit 2021 Oberarzt an der GRN-Klinik Eberbach, konnte seine bereits fortgeschrittenen Kenntnisse in der interventionellen Kardiologie während der Spezialisierung weiter vertiefen. Dazu zählen unter anderem Rechtsherzkatheteruntersuchungen, Koronarangiographien sowie komplexe perkutane Koronarinterventionen (PCI), inklusive Läsionspräparationsmethoden, wie die koronare Lithotripsie.

„Die Möglichkeit, Patienten bei lebensbedrohlichen Ereignissen wie Herzinfarkten schnell und ohne langwierige Diagnostik helfen zu können, hat mich schon immer extrem motiviert. Die interventionelle Kardiologie erlaubt es uns, präzise und unmittelbar zu handeln“, so Dr. Alboji.

„Mit der neuen Herzkatheteranlage, die seit einem Jahr in Eberbach im Einsatz ist, können wir unsere Patientinnen und Patienten noch schneller, sicherer, schonender und mit weniger Kontrastmittel und Strahlenexposition versorgen. Gleichzeitig nutzen wir die moderne Technik, um unseren ärztlichen Nachwuchs gezielt und praxisnah in allen wichtigen Verfahren auszubilden – von der Stentimplantation bis hin zu speziellen Katheter-gestützten Therapien“, erklärt Dr. Daniel Herzenstiel, stellvertretender Chefarzt der Kardiologie und Angiologie an der GRN-Klinik Eberbach.

Weitere Infos unter: https://www.grn.de/weinheim/klinik/kardiologie-angiologie-pneumologie/die-fachdisziplin und https://www.grn.de/eberbach/klinik/innere-medizin/schwerpunkte/kardiologie

Die Zusatzqualifikation in interventioneller Kardiologie ermöglicht es Kardiologen, hochmoderne Behandlungsmethoden anzuwenden, die im Gegensatz zu traditionellen chirurgischen Verfahren minimal-invasiv sind. Die Spezialisierung umfasst die Handhabung von Kathetersystemen, Interventionen an Koronararterien, Behandlung struktureller Herzerkrankungen und Notfallinterventionen bei Herzinfarkt.

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH