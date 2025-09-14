Weinheim – AKTUELL – Personensuche – Polizeihubschrauber im Einsatz

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst im Bereich des Nächstenbacher Wegs in Weinheim, bei einer Personensuche im Einsatz. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im dortigen Waldgebiet eine weibliche Person in einer hilflosen Lage befindet. Bei der Personensuche wird auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201- 10030, in Verbindung zu setzten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)