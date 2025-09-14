SÜW – 50 Jahre Südpfalzwerkstatt der Lebenshilfe Südliche Weinstraße: Landrat Dietmar Seefeldt gratuliert zum Jubiläum

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem Tag der offenen Werkstatt hat die Südpfalzwerkstatt der Lebenshilfe Südliche Weinstraße e. V. kürzlich runden Geburtstag gefeiert:

Seit 50 Jahren können dort Menschen mit Einschränkungen einer an sie und ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse angepassten Arbeit nachgehen.

Einst waren dort 20 Mitarbeitende tätig, heute sind es mehr als 800 – an fünf Standorten in

Offenbach, Herxheim und Wörth. Kundinnen und Kunden aus Wirtschaft und Industrie beauftragen

deren Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen industrielle Montage, Verpackung und

Metallbearbeitung.

„Allein die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legt nahe, wie wichtig die Südpfalzwerkstatt

als Arbeitgeberin für Menschen mit Beeinträchtigung ist. Die Werkstatt hat einen immens hohen

Stellenwert nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern auch in der Gesellschaft und Politik, in

Offenbach und weit darüber hinaus. Sie ist mehr als ein Arbeitsplatz – sie stärkt unsere gesamte

Region in ihrer Vielfalt“, gratuliert Landrat Dietmar Seefeldt, der bei der Jubiläumsfeier ein Grußwort

sprach.

Quelle: Kreisverwaltung SÜW