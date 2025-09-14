Speyer – Gelungener Auftakt des 48. Speyerer Altstadtfests: Mehr als 20.000 Besuchende – Highlight im Domgarten

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Das 48. Speyerer Altstadtfest ist am gestrigen Abend mit großem Erfolg gestartet. Mindestens 20.000 Besuchende strömten über den Abend in die Speyerer Altstadt und sorgten für eine ausgelassene und friedliche Festivalstimmung.

Besonderer Höhepunkt des Abends war der Auftritt im Domgarten auf der SWR 3-Bühne: Bis zu 5.500 Zuschauende feierten begeistert den Speyerer Bojan „Boki“ Kalajdzic gemeinsam mit seiner Band ClockClock und SWR 3-DJ Bene. Das musikalische Angebot auf allen Bühnen des Altstadtfests wurde von den Gästen durchweg positiv aufgenommen.

„Das Altstadtfest steht für das, was Speyer ausmacht: gelebte Gemeinschaft, Lebensfreude und eine besondere Atmosphäre mitten in unserer Stadt“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. „Ich freue mich sehr über diesen gelungenen Auftakt.“

Einen besonderen Dank richtet die Oberbürgermeisterin an alle Mitarbeitenden, Kooperationspartner, Bühnenbetreiber, Sponsoren, Sicherheits- und Rettungskräfte und natürlich an die tausenden Gäste, ohne deren Engagement und Mitwirkung dieser erfolgreiche Festabend nicht möglich gewesen wäre.

Den Rückmeldungen der Sicherheitskräfte zufolge verlief der erste Festabend ohne nennenswerte Zwischenfälle.

Das 48. Speyerer Altstadtfest setzt sich am heutigen Samstag fort und lädt Besuchende in die alten Gassen nach Speyer ein.

Quelle: Stadt Speyer.