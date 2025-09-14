Speyer/Dudenhofen – Unfall nach Reifenplatzer und Verdacht gefälschter Führerschein



Speyer/Dudenhofen – Am Samstagmittag befuhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und nahm die Abfahrt zur B39 in Richtung Dudenhofen/Speyer.

Im Kurvenbereich platzte der linke Hinterreifen. Der Pkw kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese und kollidierte in der Kurve mit einem Verkehrszeichen. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme legte der Fahrer einen Führerschein vor. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich möglicherweise um ein gefälschtes Dokument handelt. Der Führerschein wurde deshalb sichergestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen