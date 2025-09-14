Speyer – ClockClock in Speyer: Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und Besuch des Jugendcafés Speyer-West



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein besonderer Moment für die Stadt und einen ihrer bekanntesten Söhne: Bojan „Boki“ Kalajdzic, Sänger der erfolgreichen Band ClockClock und gebürtiger Speyerer, hat sich am Freitagmittag im Stadthaus in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler empfing ihn mit großer Freude und würdigte nicht nur seinen musikalischen Werdegang, sondern auch seine enge Verbundenheit mit seiner Heimatstadt.

„Boki hat seine Wurzeln in Speyer nie vergessen. Es macht uns stolz, zu sehen, wie erfolgreich er mit ClockClock geworden ist – und dass er trotzdem mit Herz und Seele Speyerer geblieben ist“, so Seiler. „Dass er heute beim Altstadtfest auf der Bühne steht, ist für viele ein emotionaler Moment – und für uns als Stadt eine besondere Ehre.“

Dabei war der Weg von Boki keineswegs immer nur große Bühne: Einer seiner ersten Auftritte fand in der Halle 101 in Speyer statt – ein besonderer Ort für die Band, die damals noch ganz am Anfang stand. Auch persönlich hat Boki tiefe Wurzeln in der Stadt: Als Jugendlicher verbrachte er viel Zeit im Jugendzentrum im Vogelgesang – Erfahrungen, die ihn geprägt haben.

„Die Arbeit von Jugendzentren und Jugendcafés ist superwichtig“, betonte Boki beim anschließenden Besuch im Jugendcafé Speyer-West. „Deshalb freue ich mich, heute auch selbst einen kleinen Beitrag leisten zu können.“ Dort warteten viele Jugendliche gespannt auf die Band, stellten Fragen, machten Selfies – und überraschten ClockClock mit einer selbst einstudierten Choreografie.

Als besonderes Zeichen der Unterstützung überreichten die Band und die Oberbürgermeisterin dem Jugendcafé einen Spendenscheck über insgesamt 2.000 Euro. 1.000 Euro stammen direkt von ClockClock, je 500 Euro steuerten die Oberbürgermeisterin sowie das Lernzentrum Capito bei, das die Aktion im Vorfeld mit unterstützt hatte.

Am Nachmittag eröffneten ClockClock und Oberbürgermeisterin Seiler gemeinsam das 48. Speyerer Altstadtfest offiziell – bevor die Band am Abend um 20:00 Uhr ein großes, kostenfreies Konzert im Domgarten spielt. Ein echtes Heimspiel.

„Es ist einfach mega schön, heute Abend mit Freunden, Familie und ganz vielen Menschen aus meiner Heimatstadt zu feiern“, sagte Boki sichtlich bewegt. „Auf dem Altstadtfest zu spielen, ist für uns etwas ganz Besonderes.

