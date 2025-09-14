Schifferstadt – Verkehrsunfall BAB61 – Gemarkung Schifferstadt



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 13.09.2025 gegen 16:20 Uhr, kam es auf der BAB61 in Fahrtrichtung Koblenz, auf Höhe der Gemarkung Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Verkehrsteilnehmern.

Nach jetzigem Stand befuhr eine 57-jährige Frau aus den Niederlanden, mit ihrem PKW-Wohnwagen Gespann die Rechte der beiden Fahrspuren. Als die Dame zum Überholvorgang ansetzte übersah sie den, auf der linken Spur heranfahrenden, 23-jährigen Belgier in seinem Audi. Dieser konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass er auf den Wohnanhänger auffuhr.

Der Streckenabschnitt musste für die Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa fünfundvierzig Minuten voll gesperrt werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße