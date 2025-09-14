Rülzheim – Vollbrand eines Autos

Rülzheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, 13.09.2025 um 10:28 Uhr geriet ein Auto auf der B9, Höhe Rülzheim-Süd in Fahrtrichtung Speyer während der Fahrt in Vollbrand. Der Fahrer sagte, dass er plötzlich Flammen aus seinem Auspuff wahrgenommen und daraufhin sofort auf dem Seitenstreifen angehalten habe. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der Brandursache handelte es sich um einen technischen Defekt. Die B9 in Richtung Speyer musste zunächst vollgesperrt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die linke Fahrspur wieder freigegeben. Nachdem das Auto abgeschleppt und die Straße gereinigt worden war, war auch die rechte Fahrspur gegen 16.30 Uhr wieder befahrbar. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Es wurden keine Personen verletzt
