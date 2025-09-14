Rhein-Pfalz-Kreis – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) informiert: Verschiebung der Abfuhrtage aufgrund des Oktoberfeiertages (Tag der Deutschen Einheit)

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass es aufgrund des Feiertages im Oktober zu veränderten Abfuhrterminen kommt:

Die Abfuhren werden aufgrund des Feiertages folgendermaßen vorverlegt:

von Montag, 29. September, auf Samstag, 27. September

von Dienstag, 30. September, auf Montag, 29. September

von Mittwoch, 01. Oktober, auf Dienstag, 30. September

von Donnerstag, 02. Oktober, auf Mittwoch, 01. Oktober

von Freitag, 03. Oktober, auf Donnerstag, 02. Oktober

Alle Terminverschiebungen sind im gedruckten Abfuhrkalender sowie auf unserer Homepage

und unserer Abfall-App bereits berücksichtigt.

Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis