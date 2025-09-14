Rhein-Pfalz-Kreis – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EBA) informiert: Verschiebung der Abfuhrtage aufgrund des Oktoberfeiertages (Tag der Deutschen Einheit)

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft weist darauf hin, dass es aufgrund des Feiertages im Oktober zu veränderten Abfuhrterminen kommt:
Die Abfuhren werden aufgrund des Feiertages folgendermaßen vorverlegt:
von Montag, 29. September, auf Samstag, 27. September
von Dienstag, 30. September, auf Montag, 29. September
von Mittwoch, 01. Oktober, auf Dienstag, 30. September
von Donnerstag, 02. Oktober, auf Mittwoch, 01. Oktober
von Freitag, 03. Oktober, auf Donnerstag, 02. Oktober
Alle Terminverschiebungen sind im gedruckten Abfuhrkalender sowie auf unserer Homepage
und unserer Abfall-App bereits berücksichtigt.
Quelle: Rhein-Pfalz-Kreis