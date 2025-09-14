Ludwigshafen – Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen – Friesenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag den 13.09.2025, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Brunckstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 26jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die L523 in Richtung Norden. Der Kraftradfahrer habe im Bereich der BASF-Tore 5 und 11 laut Zeugen sein Fahrzeug erkennbar beschleunigt, um an weiteren Fahrzeugen rechts vorbeizufahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Motorradfahrer aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schlingern und schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kam es zum Kontakt mit zwei Verkehrsschildern. Durch den Sturz wurde der Fahrer des Kraftrades schwer verletzt und musste in einem Ludwigshafener Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, setzen sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621-963 24250 in Verbindung.

Queiie: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)