Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung in Diskothek am Berliner Platz endet mit Festnahme

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 23-Jähriger Ludwigshafener warf am Sonntag, den 14.09.2025 gegen 03:55 Uhr, in einer Ludwigshafener Diskothek am Berliner Platz, eine Glasflasche in die Menge. Hierdurch wurde ein 16-Jähriger leicht verletzt. Möglicherweise kam es zu Verletzungen bei weiteren Personen, welche bislang nicht bekannt sind. Der 23-Jährige konnte durch Polizeikräfte vor Ort angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle verhielt dieser sich aufbrausend, beleidigte die Polizeikräfte und bespuckte einen Polizeibeamten. Daraufhin wurde der 23-Jährige ins Polizeigewahrsam verbracht. Vor und während des Transports auf die Polizeidienststelle leistete er weiterhin Widerstand gegen die Polizeikräfte. Hierdurch wurde zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 23-Jährige war alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen und Widerstands wurden eingeleitet. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen und weitere Geschädigte, durch den Flaschenwurf, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)