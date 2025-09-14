Landau – Gemeinsam Schwitzen für den guten Zweck: Otto-Hahn-Gymnasium in Landau veranstaltet zum 21. Mal einen Spendenlauf



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Drei, zwei, eins – und los! Rund 800 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-

Gymnasiums in Landau, begleitet von Lehrkräften und Eltern, schnürten erneut

ihre Laufschuhe, um sich für den guten Zweck ins Zeug zu legen. Mit dabei war

auch Bürgermeister Lukas Hartmann, der mit sportlichem Einsatz die

unterstützten Projekte tatkräftig fördert. Ziel der Aktion: Innerhalb von zwei

Stunden möglichst viele Runden auf einer ein Kilometer langen Strecke rund um

den Südpark auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau zu laufen.

Der besondere Reiz des Spendenlaufs liegt in der Kombination aus sportlicher

Herausforderung und sozialem Engagement: Die Teilnehmenden suchen sich im

Vorfeld Sponsorinnen und Sponsoren, die entweder pro gelaufenem Kilometer

einen bestimmten Betrag (z. B. 1 €) oder eine Pauschalsumme spenden.

Der Erlös des diesjährigen Laufs kommt der Lebenshilfe Haiti e. V., dem Malteser

Herzenswunsch-Krankenwagen sowie den Projekten Bindiya und Moya zugute.

„Heute habt ihr bewiesen, dass ihr nicht nur schnell lauft, sondern mit eurem

Einsatz eine beeindruckend hohe Spendensumme ermöglicht“, erklärte die

Beigeordnete Lena Dürphold mit sichtlicher Freude.

„Euer Einsatz, eure Begeisterung und eure Ausdauer sind ein Vorbild – ihr zeigt, dass Engagement

in jungen Jahren wirklich etwas bewegen kann. Mit jedem Schritt habt ihr dazu

beigetragen, wichtige Projekte zu unterstützen und ein starkes Zeichen der

Gemeinschaft zu setzen“, führt die Schuldezentin weiter aus.



Auch Bürgermeister Lukas Hartmann zeigte sich begeistert: „Der Spendenlauf

vereint Bewegung, Freude und soziales Engagement. Es war schön, dabei zu sein.

Manchmal ist Laufen ein einsamer Sport – und dann gibt es diese

Gemeinschaftsevents, bei denen hunderte und tausende zusammen Spaß haben.

Danke dafür!“

In den vergangenen Jahren legten die Teilnehmenden zusammen fast 200.000

Kilometer zurück und sammelten dabei über 450.000 Euro für soziale Projekte –

ein beeindruckender Beweis für die Kraft gemeinschaftlichen Engagements.

Bildunterschrift:

1: Rund 800 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau

liefen innerhalb von zwei Stunden so viele Runden wie möglich auf einer einen

Kilometer langen Strecke rund um den Landauer Südpark, dem Gelände der

ehemaligen Landesgartenschau. (Bildquelle: Stadt Landau in der Pfalz)

2: Beim 21. Spendenlauf des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums liefen

Schülerinnen und Schüler für den guten Zweck. (Bildquelle: Stadt Landau in der

Pfalz)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.