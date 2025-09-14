Landau – Gemeinsam Schwitzen für den guten Zweck: Otto-Hahn-Gymnasium in Landau veranstaltet zum 21. Mal einen Spendenlauf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Drei, zwei, eins – und los! Rund 800 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-
Gymnasiums in Landau, begleitet von Lehrkräften und Eltern, schnürten erneut
ihre Laufschuhe, um sich für den guten Zweck ins Zeug zu legen. Mit dabei war
auch Bürgermeister Lukas Hartmann, der mit sportlichem Einsatz die
unterstützten Projekte tatkräftig fördert. Ziel der Aktion: Innerhalb von zwei
Stunden möglichst viele Runden auf einer ein Kilometer langen Strecke rund um
den Südpark auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau zu laufen.
Der besondere Reiz des Spendenlaufs liegt in der Kombination aus sportlicher
Herausforderung und sozialem Engagement: Die Teilnehmenden suchen sich im
Vorfeld Sponsorinnen und Sponsoren, die entweder pro gelaufenem Kilometer
einen bestimmten Betrag (z. B. 1 €) oder eine Pauschalsumme spenden.
Der Erlös des diesjährigen Laufs kommt der Lebenshilfe Haiti e. V., dem Malteser
Herzenswunsch-Krankenwagen sowie den Projekten Bindiya und Moya zugute.
„Heute habt ihr bewiesen, dass ihr nicht nur schnell lauft, sondern mit eurem
Einsatz eine beeindruckend hohe Spendensumme ermöglicht“, erklärte die
Beigeordnete Lena Dürphold mit sichtlicher Freude.
„Euer Einsatz, eure Begeisterung und eure Ausdauer sind ein Vorbild – ihr zeigt, dass Engagement
in jungen Jahren wirklich etwas bewegen kann. Mit jedem Schritt habt ihr dazu
beigetragen, wichtige Projekte zu unterstützen und ein starkes Zeichen der
Gemeinschaft zu setzen“, führt die Schuldezentin weiter aus.
Auch Bürgermeister Lukas Hartmann zeigte sich begeistert: „Der Spendenlauf
vereint Bewegung, Freude und soziales Engagement. Es war schön, dabei zu sein.
Manchmal ist Laufen ein einsamer Sport – und dann gibt es diese
Gemeinschaftsevents, bei denen hunderte und tausende zusammen Spaß haben.
Danke dafür!“
In den vergangenen Jahren legten die Teilnehmenden zusammen fast 200.000
Kilometer zurück und sammelten dabei über 450.000 Euro für soziale Projekte –
ein beeindruckender Beweis für die Kraft gemeinschaftlichen Engagements.
Bildunterschrift:
1: Rund 800 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in Landau
liefen innerhalb von zwei Stunden so viele Runden wie möglich auf einer einen
Kilometer langen Strecke rund um den Landauer Südpark, dem Gelände der
ehemaligen Landesgartenschau. (Bildquelle: Stadt Landau in der Pfalz)
2: Beim 21. Spendenlauf des Landauer Otto-Hahn-Gymnasiums liefen
Schülerinnen und Schüler für den guten Zweck. (Bildquelle: Stadt Landau in der
Pfalz)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.