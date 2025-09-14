Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Glücksgefühle-Festival in Hockenheim – Polizeiliche Bilanz des Einsatzwochenendes



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Über das zurückliegende Wochenende war das Polizeipräsidium Mannheim mit zahlreichen Einsatzkräften beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring im Einsatz.

Bei durchweg gutem Wetter zog es zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Festival. Bis zum Ende der Veranstaltung ergaben sich nach derzeitigem Erkenntnisstand keine besonderen Vorkommnisse. Vereinzelt wurden veranstaltungstypische Delikte festgestellt, welche im Rahmen der üblichen polizeilichen Maßnahmen aufgenommen und bearbeitet wurden.

Wie bei Großveranstaltungen dieser Art auf dem Hockenheimring üblich, kam es insbesondere während der An- und Abreise zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld des Veranstaltungsgeländes. Durch abgestimmte Verkehrslenkungsmaßnahmen konnten die Verkehrsflüsse jedoch weitgehend geregelt und größere Störungen verhindert werden. Zusammengefasst befanden sich an allen Veranstaltungstagen etwa 150.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Festivalgelände.

Das Polizeipräsidium Mannheim zieht insgesamt eine positive Bilanz: Das Festivalwochenende verlief friedlich, sodass die Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung überwiegend ungestört genießen konnten.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim