Heidelberg – Die MRN-News gratuliert der Deutschen Nationalmannschaft zum Gewinn der Basketball-Europameisterschaft

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Riga – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat am Sonntagabend (14. September 2025) in Riga den Europameistertitel gewonnen. Im packenden Endspiel setzte sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit 88:83 gegen die Türkei durch.

Damit krönt sich die DBB-Auswahl nach dem WM-Titel 2023 erneut und schafft das historische Double aus Welt- und Europameisterschaft. Für Deutschland ist es nach 1993 der zweite EM-Titel in der Verbandsgeschichte.

Besonders Kapitän Dennis Schröder übernahm in den entscheidenden Momenten Verantwortung und führte sein Team mit wichtigen Treffern zum Sieg. Auch Franz Wagner und Isaac Bonga lieferten starke Leistungen und trugen maßgeblich zum Triumph bei.

Die türkische Mannschaft mit NBA-Star Alperen Şengün hielt lange dagegen und machte das Finale zu einem echten Krimi, musste sich am Ende aber der Nervenstärke der deutschen Spieler geschlagen geben.

Mit dem erneuten Titelgewinn unterstreicht die deutsche Mannschaft ihre Ausnahmestellung im internationalen Basketball und schreibt ein weiteres Kapitel Sportgeschichte.

