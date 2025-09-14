Frankenthal – Love-Scamming, 59-Jährige übergibt 6500 Euro

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 13.09.2025 erstatteten zwei Frauen (55- und 59-jährig) zusammen eine Anzeige bei der Polizei in Frankenthal. Die beiden Frauen lernten einen ca. 15 bis 20 Jahre jüngeren Mann kennen, welcher den beiden die große Liebe vorspielte. Nachdem er zunächst das Vertrauen der 59-jährigen erlangte, bat er sie um 6.500 Euro. Die 59-jährige überwies ihm dann das Geld. Anschließend versuchte er dasselbe bei der 55-jährigen, welche ihm jedoch kein Geld gab. Da sich beide Frauen kannten und darüber sprachen, gingen sie nun davon aus, dass der Mann dies bei weiteren Frauen versuchen wird und erstatteten eine Strafanzeige. Da der Mann sich bei den Frauen mit falschen Personalien vorstellte, dauern die Ermittlungen zur Klärung der Identität des Täters bislang an.

Was ist Love-Scamming? Die Betrüger nehmen über verschiedene Medien, meist online, Kontakt zu den späteren Opfern auf. Sie versprechen ihnen die große Liebe und eine gemeinsame Zukunft. Wenn sie das Vertrauen ihrer Opfer erlangt haben, bitten die Täter um Geld.

Um nicht Opfer von Love-Scamming zu werden, sollten Sie bei jeder Kontaktaufnahme von Unbekannten über das Internet oder über Messenger-Dienste grundsätzlich misstrauisch sein. Überprüfen Sie das Profil des potenziellen Partners, der potenziellen Partnerin. Gehen Sie keine finanziellen Transaktionen mit Online-Bekanntschaften ein und lassen Sie sich niemals unter (emotionalen) Druck setzen!

Mehr Informationen rund um diese Betrugsmasche finden Sie unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming