Weinheim – Waffenbehörde kann Anträge digital prüfen

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtverwaltung geht weiter den Weg der Digitalisierung von

Dienstleistungen. Die Weinheimer Waffenbehörde beim Bürger- und Ordnungsamt der

Stadt kann jetzt Anträge online entgegennehmen, prüfen und bearbeiten.

Unter „weinheim.de/startseite/buergerservice/ewaffe“ kann ein umfangreiches Angebot an

Dienstleistungen aus dem Bereich des Waffenrechts angeboten werden.

Somit ist es möglich, per Endgerät Anträge an die Waffenbehörde zu übermitteln die dort

direkt in der Verwaltungssoftware eingespielt werden. Aus Datenschutzgründen ist es

erforderlich über die BUND-ID eine Verifizierung der persönlichen Daten durchzuführen.

Wer dies nicht möchte, kann den Service aber ebenfalls nutzen und muss sich dann im

Anschluss gesondert bei den Mitarbeitern der Behörde ausweisen.

Die Software führt den Antragsteller automatisch durch eine Antrag-Strecke, bei der alle

relevanten Daten und Informationen abgefragt werden. Bei Fragen und Problemen können

sich die betroffenen Personen gerne über die Mailadresse waffenbehoerde@Weinheim.de

melden und erhalten zeitnah Hilfe.

Quelle: Stadt Weinheim