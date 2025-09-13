Vorderpfalz – Ingrid Reske gibt nach über 20 Jahren den Vorsitz der SPD AG 60 plus im Unterbezirk Vorderpfalz ab – Neuwahl von Holger Scharff zum Unterbezirksvorsitzenden – Seniorinnen und Senioren fordern bessere Kommunikation und persönliche Bankbetreuung



Vorderpfalz/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Arbeitsgemeinschaft der Seniorinnen und Senioren in der SPD (AG 60 plus) wählte

einen neuen Vorsitzenden, da Ingrid Reske nach über 20 Jahren nicht mehr zur Verfügung

stand. Ingrid Reske schlug als Ihren Nachfolger Holger Scharff vor, der von der

Versammlung einstimmig gewählt wurde. Ihm zur Seite steht Waltraud Federkiel als

stellvertretende Vorsitzende.

Holger Scharff tritt damit die Nachfolge von Ingrid Reske an, die nach über 20 Jahren

engagierter und erfolgreicher Arbeit das Amt übergibt. Die AG 60 plus dankt Frau Reske

herzlich für ihren langjährigen, unermüdlichen Einsatz und ihre Verdienste um die Belange

der älteren Generation. Ingrid Reske ist weiterhin im Bundesvorstand der

Arbeitsgemeinschaft als stellvertretende Vorsitzende aktiv.

Der Unterbezirksvorstand wird ergänzt durch die Beisitzer*innen Barbara Baur, Klaus Beck,

Martina Blaufuß, Peter Eisenberg, Dieter Filipp, Monika Knaul, Peter Kubina, Paul Ludwig,

Erika Niems, Inge Pusch, Rudi Schmid und Jutta Schuhmacher.

Kritik an digitaler Informationspolitik der SPD

Die Seniorinnen und Senioren der SPD äußern in diesem Zusammenhang deutliche Kritik an

der aktuellen Informationspolitik ihrer Partei. Immer häufiger werden wichtige Mitteilungen

und Einladungen ausschließlich auf digitalem Wege versendet. Viele Mitglieder der älteren

Generation fühlen sich dadurch abgehängt, da sie keinen regelmäßigen Zugang zu E-Mails

oder digitalen Plattformen haben.

„Wir fordern, dass alle relevanten Informationen weiterhin auch in gedruckter Form per Brief

verschickt, werden“, betont der neue Vorsitzende Holger Scharff. „Digitale Kommunikation

allein reicht nicht aus, um alle Mitglieder mitzunehmen. Die persönliche Ansprache bleibt für

uns unverzichtbar.“

Forderung nach persönlicher Betreuung bei Bankgeschäften

Ein weiteres wichtiges Anliegen der AG 60 plus betrifft die Dienstleistungen der Banken. Die

Seniorinnen und Senioren fordern, dass Banken älteren Menschen weiterhin eine

persönliche Betreuung vor Ort anbieten. Viele Bankgeschäfte werden zunehmend auf

Online-Plattformen oder SB-Terminals verlagert, wodurch Seniorinnen und Senioren oftmals

vor große Herausforderungen gestellt werden.

„Die Möglichkeit, Bankgeschäfte persönlich am Schalter zu erledigen und bei Bedarf

Unterstützung durch kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten, muss erhalten

bleiben“, so Holger Scharff. „Gerade für ältere Menschen ist der direkte Kontakt und eine

individuelle Beratung von besonderer Bedeutung.“

Kontakt

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen die AG 60 plus im Unterbezirk unter

E-Mail: Holger.Scharff@gmx.de oder 0177 214 58 68 gerne zur Verfügung.

Quelle: SPD (60 plus)