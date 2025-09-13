Rhein-Pfalz-Kreis – WICHTIGE MITTEILUNG – Defekt repariert: Schwimmbereich im Heidespaß öffnet wieder ab Montag, 15. September

Rhein-Pfalz-Kreis – Maxdorf / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Schwimmbereich des Kreisbad Heidespaß in Maxdorf ist ab Montag, 15. September, wieder geöffnet. Der technische Defekt, der am Mittwoch zur vorübergehenden Schließung geführt hatte, wurde repariert.

Aktuell wird die Anlage wieder hochgefahren und für den Schwimmbetrieb vorbereitet, damit die Badegäste ab Montag wieder den Schwimmbereich nutzen können. Die Saunabereich war vom Defekt nicht betroffen und kann weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten genutzt werden.