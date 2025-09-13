Mannheim – Sichere Abstellmöglichkeit für Fahrräder VRNradbox kostenlos testen



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar- Wer sein Fahrrad sicher, komfortabel und witterungsbeständig abstellen möchte, hat jetzt die Gelegenheit, die praktische VRNradbox kennenzulernen. Denn der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bietet vom 15. September bis 15. Oktober 2025 eine vierwöchige Gutscheinaktion an.

Während des Aktionszeitraums können registrierte Nutzerinnen und Nutzer die VRNradbox für eine Woche kostenlos an folgenden Standorten testen: Eberbach (Bahnhof), Heddesheim (rnv Bahnhof, Bahnhof Hirschberg), Heppenheim (Bahnhof), Kaiserslautern (Sammelanlage, Beethovenstr.), Landau i. d. Pfalz (Bahnhof Landau/Pfalz West), Laudenbach (Bahnhof), Ludwigshafen (Bahnhof Mitte, Hauptbahnhof), Malsch (Bahnhof), Mannheim (Bahnhof Waldhof, Feudenheim Endstelle, S-Bahnhof Arena / Maimarkt, S-Bahnhof Friedrichsfeld-Süd, S-Bahnhof Seckenheim, Sandhofen Endstelle, Seckenheim OEG Bahnhof), Neulußheim (Bahnhof), Neustadt a. d. Weinstraße (Bahnhof Böbig), Zweibrücken (Bahnhof Rosengarten).

Die Buchung erfolgt bequem online unter www.vrnradbox.de. Um den Gutschein einlösen zu können, muss bei der Buchung im Gutscheinfeld der Code VRN-Radbox-2025 eingetragen werden. Anschließend wird man zur Eingabe der persönlichen Daten weitergeleitet. Nach der erfolgreichen Buchung erhält der Kunde seinen persönlichen Zugangscode für die gewählte VRNradbox per E-Mail.

„Sichere Fahrradabstellanlagen sind ein wichtiger Bestandteil moderner Mobilitätsangebote. Mit der VRNradbox haben wir eine einfache und zuverlässige Lösung für den Alltag geschaffen. Mit der Gutscheinaktion möchten wir möglichst viele Menschen einladen, das Angebot unverbindlich zu testen und die Vorteile selbst zu erleben“, erklärt Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH.

Sicher, digital und einfach

Die VRNradbox bietet nicht nur Schutz vor Diebstahl und Wettereinflüssen, sie ist ganz einfach über einen elektronischen Zugang ohne aufwendige Schlüsselübergabe nutzbar. Darüber hinaus sind sie dank ihrer flexiblen Mietoptionen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer abgestimmt.

Die regulären Mietkosten für die VRNradbox variieren je nach Dauer und Standort, wobei spezielle Tarife für kurze und lange Nutzungsdauern angeboten werden. So können die Boxen tages-, wochen- und monatsweise gemietet werden – mit Preisen zwischen 1,50 und 120 Euro.

Quelle: Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH