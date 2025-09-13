Mannheim – MobiData BW® Datenspaziergang Mannheim – Wie Daten die Verkehrswende voranbringen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Warum zählt die Stadt Mannheim Radfahrende?

Welche Möglichkeiten bietet das neue Mobilitäts- und Baustellen-Online-Portal der Stadt Mannheim? Wie können Daten zur Parkhausauslastung Verkehr vermeiden? Wie hilft eine Plattform des Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) dabei, Sharingmobilität zu steuern und woher weiß die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv), wohin ihre Fahrgäste wollen? Diese und viele weitere Fragen beantworten wir bei einem informativen Datenspaziergang, der Ihnen zeigt, wie Mobilitätsdaten im Hintergrund unsere Verkehrswende voranbringen.

Für die Verkehrswende spielen Daten eine immer wichtigere Rolle. Sie bieten die Grundlage für die Planung neuer Verkehrswege, den Einsatz von Stadtbahnen und Bussen und eine bessere Verkehrsinformation und -steuerung. Vieles davon geschieht im Hintergrund und trotzdem bilden diese Daten eine zentrale Säule für den öffentlichen Verkehr in Mannheim.

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche laden deshalb die Stadt Mannheim, die rnv, der VRN und die sMArt City Mannheim GmbH gemeinsam mit der Mobilitätsdatenplattform des Landes Baden-Württemberg (MobiData BW®) zu einem informativen Datenspaziergang ein, der über diese Hintergründe aufklärt.

Am Donnerstag, den 18. September 2025, von 16 bis 18 Uhr laden wir Sie ein, die Welt der Daten zu Fuß zu erkunden. Der Spaziergang startet am Lindenhof-Platz an der Südseite des Hauptbahnhofs und führt uns gemeinsam zum Paradeplatz. Unterwegs machen wir an verschiedenen Stationen Halt, um zu entdecken, wie Mobilitätsdaten nachhaltige und klimafreundliche Fortbewegung unterstützen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung unter https://pretix.eu/datenspaziergang/ma2025/ wird gebeten.

Quelle: Stadt Mannheim