Ludwigshafen – Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Autos



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am gestrigen Donnerstag, den 11.09.2025, um 20:20 Uhr stießen in der Rheingönheimer Straße eine Straßenbahn und ein Auto zusammen.

Der 46-jährige Fahrer des Wagens befuhr die Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße und bog links in die Straße Am Hofgut ab. Dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz