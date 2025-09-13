Ludwigshafen – Tag der offenen Tür im Haus des Betreuten Seniorenwohnens in der Gartenstadt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Im Haus „Franz Wolf“ in der Gartenstadt, Kallstadter Straße 9, findet am Samstag, 20. September 2025, ein Tag der offenen Tür statt.
Von 11 bis 15 Uhr haben Besucher*innen die Gelegenheit, das barrierefreie Wohnangebot der
Fachstelle Älter werden der Stadt Ludwigshafen in Kooperation mit der
GAG kennenzulernen. Sie haben die Möglichkeit, sich Wohnungen und den
Gemeinschaftsbereich des Hauses anzusehen.
Bei der Veranstaltung geht es aber nicht nur um Betreutes Wohnen beziehungsweise Wohnen im Alter im
Allgemeinen. Mitarbeiter*innen der Fachstelle Älter werden stehen den
Gästen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und individuelle Beratung
anzubieten – sei es zu Betreuungsangeboten, Pflegeleistungen oder
finanziellen Aspekten.
Für Speisen und Getränke während der Veranstaltung ist gesorgt und Livemusik sorgt für Unterhaltung. Wer
Interesse hat, künftig im Haus des Betreuten Seniorenwohnens zu wohnen,
kann sich direkt vor Ort anmelden.
Quelle Stadt Lu