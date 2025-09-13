Ludwigshafen – Tag der offenen Tür im Haus des Betreuten Seniorenwohnens in der Gartenstadt



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Im Haus „Franz Wolf“ in der Gartenstadt, Kallstadter Straße 9, findet am Samstag, 20. September 2025, ein Tag der offenen Tür statt.

Von 11 bis 15 Uhr haben Besucher*innen die Gelegenheit, das barrierefreie Wohnangebot der

Fachstelle Älter werden der Stadt Ludwigshafen in Kooperation mit der

GAG kennenzulernen. Sie haben die Möglichkeit, sich Wohnungen und den

Gemeinschaftsbereich des Hauses anzusehen.

Bei der Veranstaltung geht es aber nicht nur um Betreutes Wohnen beziehungsweise Wohnen im Alter im

Allgemeinen. Mitarbeiter*innen der Fachstelle Älter werden stehen den

Gästen zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und individuelle Beratung

anzubieten – sei es zu Betreuungsangeboten, Pflegeleistungen oder

finanziellen Aspekten.

Für Speisen und Getränke während der Veranstaltung ist gesorgt und Livemusik sorgt für Unterhaltung. Wer

Interesse hat, künftig im Haus des Betreuten Seniorenwohnens zu wohnen,

kann sich direkt vor Ort anmelden.

