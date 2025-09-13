Ludwigshafen – NACHTRAG – Großbrand in Rheingönheim ist unter Kontrolle – Feuerwehrmann leicht verletzt

Ludwigshafen – Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (JD) Der Brand ist unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern. Die Hauptstraße musste zur Löschwasserversorgung auf Höhe des RNV-Betriebshofes gesperrt werden. Diese Sperrung wird im Laufe des frühen Abends aufgehoben werden.



Hinweis zu Rußniederschlägen:

Vereinzelt kam es zu Rußniederschlägen im Stadtgebiet. Durch die Feuerwehr wurden Wischproben genommen. Die Analyseergebnisse liegen in der kommenden Woche vor. Bis dahin sollen Gemüse und Früchte mit Rußniederschlag nicht verzehrt werden. Fahrzeuge können normal gewaschen werden. Hierzu wird die Warnung der Bevölkerung über die Apps NINA und KatWARN im betroffenen Bereich weiter aufrechterhalten.



Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann bei einen Druckbehälterzerknall leicht verletzt. Er wird medizinisch behandelt.

Weitere Berichterstattung folgt.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen