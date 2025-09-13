Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In den frühen Morgenstunden kam es zu einem größeren Brand eines Schrottplatzes in Ludwigshafen-Rheingönheim.Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.Das betroffene Gebiet solle weiträumig umfahren werden. Näheres zur Brandursache ist aktuell nicht bekannt.
Eine Rauchwolke ist weithin sichtbar.
Ludwigshafen – Großeinsatz der Feuerwehr – Brand auf Schrottplatz in Rheingönheim
