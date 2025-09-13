Ludwigshafen – Großbrand auf Schrottplatz in Rheingönheim – VIDEO

Ludwigshafen – Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen [Datum einsetzen] ist es in Ludwigshafen-Rheingönheim zu einem Großbrand auf einem Schrottplatz gekommen. Dichter Rauch steigt derzeit über dem Gelände auf und ist weithin sichtbar. Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Löschfahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Anwohnerinnen und Anwohner werden dringend gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten, um eine Rauchbelastung zu vermeiden. Polizei und Rettungsdienste sichern den Bereich, es kann in der Umgebung zu Verkehrsbehinderungen kommen.

https://youtu.be/4WG0jIC8hHs

